最美檢察官正式離職！陳漢章12年司法生涯落幕「景物依舊人事已非」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「最美檢察官」陳漢章任職新北地檢署12年，因常在社群分享化身美女檢座的穿搭累積人氣，勇於做自己而受到矚目。沒想到，陳漢章已正式遞出辭呈結束檢察官生涯，他昨（22日）感性透露，這幾天正式離職，「只要獨處時就會流淚，依依不捨的不是老舊建築，而是你們這群朋友。」字句令人動容。

「最美檢察官」陳漢章正式揮別12年司法生涯。（組合照，翻攝自IG）

陳漢章其實在本月16日才與婚紗公司合作拍攝新形象照，他穿上各式華麗禮服，無論露肩、露腿，造型都能輕鬆駕馭，氣場堪比模特兒。陳漢章分享拍攝過程長達12小時，從試裝、化妝到拍照，每個環節都令他感到專業且愉快，雖然最後累到虛脫，但仍直呼「絕對值得」。

離職的消息曝光後，陳漢章也轉發前同事的貼文，字字句句流露出不捨，文中回憶2人曾經一起挑選檢察官職涯、調任新北的日子，如今卻見他先行離去，「最後陪你走去停車場的路上，想著還有哪裡可以去道別，看得出你也放慢了腳步。」同事更直言，這份工作雖然環境辛苦，但承載的是超過10年的奉獻與回憶。

陳漢章感慨「景物依舊，人事已非」。（翻攝自IG）

陳漢章則感性表示，對於學長姐、學弟妹與所有同事滿懷感謝，「這幾天都默默掉淚」，他最後與新北地檢大樓合影，感慨道「想當初來報到時拍了一張，離開前當然也要來拍一張，景物依舊，人事已非的最佳寫照。」他以身作則勇敢活出自我，如今劃下司法生涯句點，讓許多粉絲與同僚都深感不捨。

