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周董下單客製法拉利 融入創意與童趣

周杰倫熱愛跑車，覺得像是藝術品。（Ferrari提供，攝影Andrea Frazzetta）周杰倫熱愛跑車，覺得像是藝術品。（Ferrari提供，攝影Andrea Frazzetta）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫出道邁向25年，人氣不斷飆升，目前在IG的追蹤人數超過1012萬人，他兼顧事業與家庭，也不忘品味人生，更讓男性粉絲羨慕的是，已擁有多輛夢幻愛車的周董，又預定一輛客製化跑車，除了專業團隊的極致工藝打造，也將融合他自己的創意點子在其中。

周杰倫難忘到法拉利總部參觀情景，大開眼界。（Ferrari提供，攝影Andrea Frazzetta）周杰倫難忘到法拉利總部參觀情景，大開眼界。（Ferrari提供，攝影Andrea Frazzetta）

前兩天周董透露已完成新歌MV，幽默說：「剪接完新MV，才剛拍完就直接剪，就像現撈海鮮直接煮一樣新鮮。」笑說：「不過要等暑假以後才能吃，不是，是才能看！」因為他的新專輯預計8、9月才會推出。

近日周董也登上《Tatler》雜誌封面，分享之前飛往義大利馬拉內羅參觀法拉利總部的心得，身為該品牌「家族摯友」，他參觀了法拉利博物館、Tailor Made個性化訂製中心，還有不對外開放的工廠，直呼：「真的是太令人嘆為觀止了！」

周董一項圓夢計畫也曝光，期待明年能看到他與法拉利共創的客製化跑車，品牌首席設計總監弗拉維奧曼佐尼親自接待他，周董說：「一起探討的過程中，我深刻感受到法拉利的極致工藝，真的就像一件藝術品！」

周董也透露：「共創的車子也會有我獨有的創意在裡頭，整個製作期大概會歷時一年的時間，可能有低調華麗、復古的元素，可能也會有一點童趣在其中。」

參觀法拉利總部，有一環節讓周董印象深刻，他談到：「讓我驚奇的是，他們還有專門調校引擎聲音的錄音室！他們有專業人員專精研究，排氣管的構造所產生的引擎咆哮聲！過去我曾經將跑車的引擎聲運用在我的音樂當中，沒想到法拉利連引擎的聲音都這麼講究，實在令人驚豔！」

周董常有機會邊工作邊旅行，他也分享旅行的意義，「旅行不在於距離的遠近，而是在於可以讓你的心靈有多寬廣、為你的人生增加了多少厚度。」

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