柯佳嬿出長篇小說 坤達：她連作夢都在寫

柯佳嬿現在台北市咖啡廳的口袋名單很長，笑稱是這次寫書額外的收穫。（重版文化提供）

夢 游記耗時1年 迷上咖啡廳寫作

柯佳嬿（右）投入寫小說，老公坤達支持她的創作。（有聲娛樂提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘戲后柯佳嬿曾出散文集《再見少女》，近日再推出首本長篇小說《夢 游記》，她提到自己一直都想寫小說、劇本，合作多年的編輯鼓勵她「不如就試試看寫一個很長的故事」，加上她對「夢」感興趣，常紀錄自己的夢境，她說：「於是我從夢境出發，開始寫《夢 游記》。」老公坤達支持她創作，呼應書名打趣說：「我只知道她連作夢都在寫。」

她的新書耗時1年寫完，提到書中每個人物段落都有卡關的時候，「有時候我坐在iPad前，一整天什麼都寫不出來，會到戶外走走或是去看展轉換心情。」後來發展出自己的寫作模式，在家寫不順的時候，就換到咖啡廳寫。她表示：「我喜歡喝咖啡，每次都找一間沒去過的咖啡廳，也算給自己一點動力，現在台北市咖啡廳的口袋名單很長，是這次寫書額外的收穫。」

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她也提到自己為了新書反覆校稿，也親自與出版社討論書封、紙張、字體、編排、設計等細瑣事情，即使已經要出版了，但仍有想要改的東西，坦言心情既開心又焦慮。

她小說描寫女主角才華洋溢、充滿魅力，雖然眾人羨慕，但她內心卻隱藏一場又一場不想醒來的夢，柯佳嬿說：「希望讀者能一起進入迷人而且充滿情感的奇幻地。」

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