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周曉涵電影恐遭王大陸拖累 內衣女神曝他私下暖舉 祝福入伍成為更好的人

周曉涵火辣出席活動，讚王大陸私下是貼心暖男。（木火創藝提供）周曉涵火辣出席活動，讚王大陸私下是貼心暖男。（木火創藝提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕周曉涵連續10年擔任內衣品牌代言人，昨火辣出席新品發表會，談起去年合作電影的王大陸近期陷逃兵爭議、涉嫌教唆毆打司機，她坦言看到新聞很驚訝，因為兩人上個月才剛聚餐，認為私下的王大陸就像一個大男孩，可能有時候會抑制不住自己的情緒，「在這個行業情緒管理非常重要。聽說當兵是男孩蛻變成男人的過程，希望他在當兵期間可以靜下心，達到身心靈平衡，成為一個更好的人。」

王大陸近年的事業重心都在中國，目前手邊至少有5部待播作品，其中一部《腹喜》是與金馬影帝李康生、李鴻其、樊光耀、周曉涵、陳庭妮等人合作，倘若他被列為「劣跡藝人」，作品是否能播出將成未知數。周曉涵苦笑說：「看製作單位的決策是什麼，這個煩惱應該要留給監製、製片人煩惱。」

談及與王大陸的相處，周曉涵誇讚他是個貼心的暖男，透露去年在中國拍戲，恰好遇上生理期，王大陸發現她臉色不對勁，立刻關心起她的身體狀況，還用外送平台幫她買了暖暖包，「這是我們在劇組唯一一次進行的對話。因為我們對戲就一場，在片場碰到面的機會非常少。」

周曉涵表示，與王大陸沒私交，僅互有聯絡方式，前一次見面是上個月《腹喜》的製片來台灣，王大陸訂了餐廳揪大家吃飯，同行的還有李康生。被問有無傳訊關心王大陸，她說沒有，「不知道要怎麼關心，他手機應該已經忙線到不行了吧！」（相關新聞刊A9）

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