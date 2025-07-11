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娛樂 音樂

學霸女星離開台灣！飛回加拿大結婚親曝：不會哭

〔記者張釔泠／台北報導〕學霸歌手蔡佩軒最近飛回加拿大，原本是開心參加弟弟的婚禮，沒想到臨時接獲弟弟求救擔任婚禮伴娘，她也二話不說答應，看到弟弟在婚禮上和另一半交換戒指的那一刻，讓她忍不住感動：「真的覺得弟弟長大了，要開始步入人生下一個旅程，很替他開心。」

蔡佩軒和未婚夫親手打理婚禮細節。（可瑞思提供）蔡佩軒和未婚夫親手打理婚禮細節。（可瑞思提供）

而她自己的婚禮也正進入倒數階段，蔡佩軒透露，所有細節都是她與未婚夫一手包辦，沒有請婚禮顧問，從流程、佈置到每張手寫感謝小卡，全都親自設計，「婚禮選擇在加拿大的白色教堂，是我的心願。希望整場婚禮簡約、典雅，來參加的親人、朋友都能感受到我們的心。」她也預告婚禮當天會演出，用音樂紀錄生命中重要的一刻。

被問到會不會擔心當天淚崩？她笑說：「不會哭，應該是會感動！結婚典禮對我來說是體驗幸福的片刻，希望好好享受當下。」她也分享有些新人因為太在意細節變得焦慮、反而錯過了婚禮當天的感動。

蔡佩軒回加拿大參加弟弟的婚禮。（可瑞思提供）蔡佩軒回加拿大參加弟弟的婚禮。（可瑞思提供）

為了穿上最美婚紗，蔡佩軒也持續健身、維持體態，甚至瘦到婚紗公司還特別提醒：「拜託不要再瘦！」她開心表示：「現在是最健康、最自在的狀態，我很滿意。」

蔡佩軒自己的婚禮進入倒數。（可瑞思提供）蔡佩軒自己的婚禮進入倒數。（可瑞思提供）

蔡佩軒被交代不能再瘦了。（可瑞思提供）蔡佩軒被交代不能再瘦了。（可瑞思提供）

外界好奇蔡佩軒挑選人生伴侶的條件？蔡佩軒笑說，其實自己從國中就列好了「愛情（伴侶）清單」！三大條件缺一不可：「第一，要有相同的信仰；第二，要很愛他的家人；第三，要比我高，除了身高，也包括精神上讓我仰望。」她坦言，年輕時也曾遇過不適合的對象，曾懷疑是不是自己太挑，但現在回頭看：「好險我沒有因為『還不錯』就將就，因為內心其實一直知道，自己值得最好的。」

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