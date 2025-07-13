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娛樂 音樂

朱孝天看F4合體「鬆一口氣」有原因 網驚呼變瘦又變帥

〔記者陳慧玲／台北報導〕F4昨晚在大巨蛋合體造成轟動，五月天和F4同台合唱《流星雨》的影片也火速上架，短短8小時已有近10萬次點擊，網友直誇言承旭、周渝民還是好帥，吳建豪好有型，朱孝天的變化也讓網友驚豔，因為平常他在vlog都不太打扮，這次帥氣登場，網友討論覺得他變瘦也變帥，但部分網友也扮起「柯南」，仔細看昨晚的影片，想知道朱孝天到底有沒有和其他3位團員不合？

F4合體獻唱《流星雨》影片快速上架，點擊飆高。（相信音樂提供）F4合體獻唱《流星雨》影片快速上架，點擊飆高。（相信音樂提供）

由於前陣子朱孝天在直播時，對於F4是否會合體話題，撇說和其他成員少有聯絡，又說沒有接到通知要合體，因此一度讓粉絲以為無法看到F4再同台，昨晚他終於吐實情：「終於鬆了一口氣！這陣子一直在裝傻，誰問我我都說『不知道，我跟他們不熟』，今天過後不用裝傻了。」

另外朱孝天也談到：「好久沒在舞台上見面，挺感動的，感謝阿信相信這件事，努力促成，很久沒出來看演唱會，一出來就站在台上，我也是第一次看五月天演唱會，很興奮！氣氛真好，每首歌都大合唱。」

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