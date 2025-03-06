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朴寶劍羞扮純情農夫 新劇搭IU煲愛65年

IU（左）、朴寶劍為《苦盡柑來遇見你》合體宣傳，兩人對於能一起合作充滿感恩。（Netflix提供）IU（左）、朴寶劍為《苦盡柑來遇見你》合體宣傳，兩人對於能一起合作充滿感恩。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／台北-首爾連線報導〕韓星IU、朴寶劍主演新劇《苦盡柑來遇見你》昨在首爾宣傳，記者會現場以油菜花田為背景，符合劇集在濟州島拍攝的景色，該劇時空橫跨1960年至2025年，講述兩人一生冒險又動人的故事。

「濟州島」浪漫神劇又一齣 「高顏值CP」默契來自10多歲拍廣告

IU繼韓劇《我的大叔》後，二度和導演金湲錫合作，她透露自己也是編劇林恦賰的粉絲，「看了劇本後，覺得太喜歡了，所以一天之內就答應演出！」

朴寶劍（左）、IU在《苦盡柑來遇見你》共譜一生動人故事。（Netflix提供）朴寶劍（左）、IU在《苦盡柑來遇見你》共譜一生動人故事。（Netflix提供）

IU與朴寶劍自10多歲拍廣告時便認識，現在皆為31歲的兩人再度合作，IU說，在片場時非常依賴朴寶劍，下戲後也是很要好的朋友，朴寶劍亦附和表示這次機會十分珍貴，能和同齡朋友一起合作是很不容易的事，兩人都期待下次再度合作。

IU（左）、朴寶劍為《苦盡柑來遇見你》合體宣傳，兩人對於能一起合作充滿感恩。（Netflix提供）IU（左）、朴寶劍為《苦盡柑來遇見你》合體宣傳，兩人對於能一起合作充滿感恩。（Netflix提供）

聊起角色個性，IU表示愛純是個純情的叛逆少女，擁有一顆寬廣的心，總是大聲的笑、大聲的哭，且一直抱持遠大的夢想；朴寶劍則浪漫分享飾演的寬植個性非常純情，在愛純的每個視線下，都想為她種下美麗的花朵，打趣定義角色是一個「浪漫的農夫」。

導演金湲錫說：「希望這部影集能讓所有世代的觀眾一同參與，除了哭點以外，也有很多幽默，充滿笑點的地方讓大家細細品味。」還說要將這部影集獻給上個世代的爸媽，期待青少年與壯年也能有共感。《苦盡柑來遇見你》7日起，於Netflix每週更新4集。

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