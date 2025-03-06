伍佰6月搖滾小巨蛋 「粉條」備戰搶票

伍佰6月將在小巨蛋連唱3天，舉辦全新巡演。（開麗娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕搖滾天王伍佰七度攻蛋，全新「Rock Star 2」巡演6月將在小巨蛋連唱3天，伍佰每次開唱總是一票難求，他與團隊這次特別規畫以實名制售票，希望杜絕黃牛，讓喜愛他的「粉條（粉絲名）們」，能有更多機會參與這場搖滾盛會。

「Rock Star 2」巡演4月起自新加坡起跑，出道邁入第35年的伍佰，與China Blue的合作也長達33年之久，這組默契十足的夥伴已經準備好展開第15套的全新巡演。

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本次全新巡演名稱為「Rock Star 2」，與上一回的「Rock Star」為全然不同的演出，會接續使用「Rock Star 2」這個名稱，是想傳達演唱會的精神就是以伍佰出發，一位不喜歡重複做同樣的事的藝術家，一位在人生的歷程中不斷破壞再創造的搖滾巨星。

伍佰會身體力行搖滾精神，希望觀眾不要被主題的框架所限，因為每一場演出，都會為每個參與者創造出不同的體驗與感受，預告將有全新的舞台製作及曲目。

去年伍佰投入許多心力於自編自導自演的「成功之路」搖滾歌劇，今年將全力放在「Rock Star 2」巡演，目前行程橫跨2025至2026年，已安排了全世界35個城市的演出，並持續累積中。

累積數百首歌詞創作的伍佰，計畫將歷年的歌詞創作轉化為詩集，以及推出「成功之路」搖滾歌劇的劇本書，還有持續的攝影創作，不論演出或創作，這位搖滾巨星持續創新前進中。

伍佰&China「Rock Star 2」巡演台北站，6月13至6月15日連續3天於台北小巨蛋登場，門票將於3月14日中午12點開放「國泰世華CUBE信用卡卡友專區」獨家優先購票，3月15日中午12點於拓元售票正式開賣。

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