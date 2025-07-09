超正「仙塔律師」被爆靠空軍男友、送香奈兒「炫富飯局」 親上火線回應了

〔娛樂頻道／台北報導〕因「美女律師」形象走紅的「仙塔律師」李宜諪捲入靈骨塔詐騙案，不僅遭檢警拘提、70萬元交保，更接連被爆出感情、財務等爭議，引發關注。對此，她稍早透過社群平台發聲，對一連串傳聞逐一澄清，直言「本來覺得忍一忍就過去了，但家人朋友都被打擾，真的不能再沈默。」並公開4點澄清聲明，強調早已有穩定男友，且私人旅遊被放大解讀成炫富。

仙塔律師今發出4點聲明澄清。（翻攝自IG）

仙塔以分享法律知識、個人風格鮮明的短影片，吸引大批網友關注。不過近日傳出一名名媛爆料她與空軍中尉穩定交往，男方出手闊綽，一口氣送出整年份的香奈兒名牌禮物；甚至還傳出她與富商互動親密，出席飯局「貼臉合照」，引發「靠男人炫富」等爭議。

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對於各種爆料，仙塔今公開四點澄清，她說早已有穩定男友，空軍傳聞全是假。她表示，自己從去年就與科技業男友穩定交往，兩人正認真規劃未來，根本沒有報導中提到的「空軍中尉」或名牌禮物。她無奈說：「朋友看到這些報導都傻眼，我只能苦笑。」

另外，私人旅遊被放大解讀成炫富。仙塔指出，私人IG帳號只是紀錄陪退休家人散心、探望住在國外的弟弟等日常，沒想到被媒體斷章取義、貼上「炫富」標籤，讓她覺得委屈。此外，她說「東方文華飯局」根本是被冒名，對於被指參加富商飯局，她解釋，原是單純受邀參加餐敘，到場後才發現有人冒用她的名義邀請其他人，導致外界誤會。她強調事件澄清後，相關報導也已下架。

而「被富二代追」，「事務所停業」等說法，她一一否認，並表示事務所才剛與房東續約，正常營運中。仙塔最後也表示，目前案件已進入司法程序，不方便多談，但希望外界不要再以訛傳訛。

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