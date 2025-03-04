近藤真彥嗨唱高喊我愛台灣 野村義男吉他炫技

近藤真彥（左）、野村義男上週一連兩天在台開唱，和歌迷互動熱絡。（重星音樂娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本偶像始祖近藤真彥和好友野村義男上週末起，一連兩天在台北花漾展演空間開唱，兩人即使邁入60歲，和粉絲互動依舊活躍；近藤真彥現學現賣「我愛台灣」、「見到你很高興」等中文，野村義男全程大秀吉他技巧，帥氣十足。

台灣是近藤真彥和野村義男巡演的最終站，兩人決定調整歌單，不同於日本以抒情歌為主，台灣版以經典快歌登場；演唱會加上安可曲，包括台灣歌迷熟悉的《夕陽之歌》、《悠然銀光中》等共23首歌，誠意滿滿。

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野村有感而發擔心到了65歲沒體力再開演唱會，但近藤對自己很有信心，甚至說10年後還會再來台灣，只是唱完開場兩首歌後，近藤自豪說：「不會累！」卻被野村調侃：「你明明就很喘。」逗樂眾人。

這次活動除了台灣歌迷、四分衛主唱陳如山到場朝聖，還吸引日本、香港粉絲來台，近藤真彥特地感謝台灣粉絲幫忙翻譯，大方送上他的簽名毛巾，並承諾「下次也會在台舉辦歌迷聚會」。

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