晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

近藤真彥嗨唱高喊我愛台灣 野村義男吉他炫技

近藤真彥（左）、野村義男上週一連兩天在台開唱，和歌迷互動熱絡。（重星音樂娛樂提供）近藤真彥（左）、野村義男上週一連兩天在台開唱，和歌迷互動熱絡。（重星音樂娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本偶像始祖近藤真彥和好友野村義男上週末起，一連兩天在台北花漾展演空間開唱，兩人即使邁入60歲，和粉絲互動依舊活躍；近藤真彥現學現賣「我愛台灣」、「見到你很高興」等中文，野村義男全程大秀吉他技巧，帥氣十足。

台灣是近藤真彥和野村義男巡演的最終站，兩人決定調整歌單，不同於日本以抒情歌為主，台灣版以經典快歌登場；演唱會加上安可曲，包括台灣歌迷熟悉的《夕陽之歌》、《悠然銀光中》等共23首歌，誠意滿滿。

野村有感而發擔心到了65歲沒體力再開演唱會，但近藤對自己很有信心，甚至說10年後還會再來台灣，只是唱完開場兩首歌後，近藤自豪說：「不會累！」卻被野村調侃：「你明明就很喘。」逗樂眾人。

這次活動除了台灣歌迷、四分衛主唱陳如山到場朝聖，還吸引日本、香港粉絲來台，近藤真彥特地感謝台灣粉絲幫忙翻譯，大方送上他的簽名毛巾，並承諾「下次也會在台舉辦歌迷聚會」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中