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賀瓏公開遺書是否合法？4大法律爭議「衝擊倫理底線」

賀瓏（左）公開以逝前女友天殘的私人帳號及遺書引爆各方輿情。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）賀瓏（左）公開以逝前女友天殘的私人帳號及遺書引爆各方輿情。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕賀瓏近日為回應與Albee的情感爭議，選擇公開已逝前女友「天殘」的遺書內容自保，不僅讓同為單口喜劇演員的妍霏表示感到遺憾，同時也引爆輿論甚囂塵上，部分輿情直斥「不尊重死者」、「消費亡者情感！」但也有人認為賀瓏只是還原事實、捍衛名譽。不過，天殘這封遺書究竟能不能「被公開」、是否涉及違法，事件牽涉的不只是感情問題，亦承載死者隱私權、著作權、遺族意願與公眾期待4大法律爭議，直衝倫理底線成為此次風波的核心。

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首先從法律觀點分析，台灣目前雖無「死者隱私權」的明文保障，但若遺書內容牽涉在世第三人，例如家庭或伴侶之私事，仍可能觸及《民法》第195條關於名譽與人格權的侵害。另一方面，遺書若為具原創性的文字作品，即構成著作權保護標的，依《著作權法》規定，其財產權於作者死亡後50年內皆屬繼承人所有，若欲全文公開，理論上應取得合法授權。若賀瓏未經天殘遺族同意公開，即使初衷是為自清，也可能涉及觸法風險，引發「自我表達自由」與「亡者權益」之間的張力爭議。

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此外，從倫理層面觀察，賀瓏這次公開遺書是否構成對逝者的冒犯，或是否以亡者言論作為自我辯護工具，也成為外界矚目焦點。根據目前資訊，天殘家屬似未預先知情，外界質疑「是否取得家屬同意」的聲浪不斷；也有人指出若遺書本就意在向外界發聲，反而應尊重其意志，這場風波同時也反映出情緒表達自由與倫理底線之間的灰色地帶。

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