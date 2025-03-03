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娛樂 最新消息

KIRE性感嗨唱 猛男秀寵女粉

KIRE曬胸肌露兩點，粉絲看得臉紅心跳。（The Kid Who Flew翼提供）KIRE曬胸肌露兩點，粉絲看得臉紅心跳。（The Kid Who Flew翼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕KIRE日前開唱，演唱會「戰袍」突破過往裸露尺度，一口氣挑戰肚兜、女性SM造型等超「辣」服裝，無論胸腹肌、狗公腰甚至身上兩點都微露，看得粉絲臉紅心跳，無愧他「行走的春藥」稱號。

KIRE性感嗨唱 猛男秀寵女粉KIRE扭動身體還直接「躺」在女歌迷身上，掀起最高潮。
（The Kid Who Flew翼提供）

除了造型火辣，KIRE的演場會內容也以「性感」為重點，不時在台上熱舞大展「電動馬達」，其中最讓歌迷期待的莫過於KIRE抽出幸運粉絲互動，只見女歌迷上台後坐在高腳椅上，讓KIRE以猛男秀舞蹈的方式「服侍」，KIRE邊扭動身體還直接「躺」在歌迷身上，全場掀起最高潮。

為了這次演唱會，KIRE花了兩個月時間準備，過年期間也閉關排練，保持清淡飲食，練出體脂肪8的超精實身材。寵粉的他在現場與400個VIP粉絲拍照，此外他還自掏腰包準備了一份東京迪士尼的機加酒行程當成禮物，「之後要跟歌迷一起去玩！」

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