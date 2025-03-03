晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張瑞哲妻小出動挺街舞 不怕缺錢李康生會金援

金陽（左起）、李康生、張瑞哲、黃美珍、NIKE、徐百川和田一德昨現身西門，與民眾一起體驗街舞魅力。（記者潘少棠攝）金陽（左起）、李康生、張瑞哲、黃美珍、NIKE、徐百川和田一德昨現身西門，與民眾一起體驗街舞魅力。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《S+PLUS巔峰舞者》昨下午在西門彩虹步道舉辦街舞快閃活動，金馬影帝李康生親自到場力挺好友張瑞哲，還大方與舞者秀一段；張瑞哲愛妻黃美珍也帶著女兒小星現身，透露去年被街舞魅力感染後也開始練舞。

年輕時熱愛跳舞的李康生昨頂著豔陽與舞者們共舞，笑說現在年過半百，到了要吃護關節保健品的年紀，曾飽受斜頸症所苦的他也分享復健近況，「每天在家熱敷、伸展簡單復健，會隨身帶熱敷袋和護頸圈，長時間工作沒問題，只是轉頭較困難。」

張瑞哲替節目追加宣傳預算，買捷運及公車廣告，為了顛覆大眾對街舞的看法，設計時特別將主視覺顛倒，目前他已在籌備第二季，笑說不怕資金不夠，因為李康生會借他錢，而啟發他做節目的金陽也透露下一季想嘗試當選手。

許久不見的黃美珍近期除了寫歌也開始練舞，K-pop舞風居多，透露女兒樂當攝影師幫她記錄練舞過程。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中