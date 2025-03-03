張瑞哲妻小出動挺街舞 不怕缺錢李康生會金援

金陽（左起）、李康生、張瑞哲、黃美珍、NIKE、徐百川和田一德昨現身西門，與民眾一起體驗街舞魅力。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《S+PLUS巔峰舞者》昨下午在西門彩虹步道舉辦街舞快閃活動，金馬影帝李康生親自到場力挺好友張瑞哲，還大方與舞者秀一段；張瑞哲愛妻黃美珍也帶著女兒小星現身，透露去年被街舞魅力感染後也開始練舞。

年輕時熱愛跳舞的李康生昨頂著豔陽與舞者們共舞，笑說現在年過半百，到了要吃護關節保健品的年紀，曾飽受斜頸症所苦的他也分享復健近況，「每天在家熱敷、伸展簡單復健，會隨身帶熱敷袋和護頸圈，長時間工作沒問題，只是轉頭較困難。」

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張瑞哲替節目追加宣傳預算，買捷運及公車廣告，為了顛覆大眾對街舞的看法，設計時特別將主視覺顛倒，目前他已在籌備第二季，笑說不怕資金不夠，因為李康生會借他錢，而啟發他做節目的金陽也透露下一季想嘗試當選手。

許久不見的黃美珍近期除了寫歌也開始練舞，K-pop舞風居多，透露女兒樂當攝影師幫她記錄練舞過程。

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