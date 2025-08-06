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娛樂 最新消息

陳奕迅精神出狀況！ 巡演期間確診「焦慮症」 親揭病況：不敢停藥

紀錄片曝光陳奕迅巡演期間的珍貴點滴。（廿一克有限公司提供）紀錄片曝光陳奕迅巡演期間的珍貴點滴。（廿一克有限公司提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Eason」陳奕迅 籌備多時的演唱會紀錄電影《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》昨晚（5日）於澳門銀河綜藝館首映，不少觀眾都被影片感動多次落淚，Eason重溫這些巡迴經歷也忍不住邊看、邊哭、邊笑，影片中並揭露他在巡演期間確診「焦慮症」。

陳奕迅現身首映，與大家分享心情。（廿一克有限公司提供）陳奕迅現身首映，與大家分享心情。（廿一克有限公司提供）

這部歷時7年、橫跨全球180多場巡迴演出的紀錄片電影，記錄了Eason這幾年的珍貴幕後片段，不單有演出舞台上的精彩美好回憶，亦赤裸呈現Eason在光環背後因無窮無盡的壓力，引發了恐懼、焦慮。在他擁抱「Dreams」同時，亦與「Fear」 同時搏鬥。

紀錄片曝光陳奕迅巡演期間的心境轉折。（廿一克有限公司提供）紀錄片曝光陳奕迅巡演期間的心境轉折。（廿一克有限公司提供）

紀錄片以Eason在疫情期間，被迫取消演唱會作開始，他坦言當藝人的艱辛，常常害怕做得不夠好，說錯話被人鬧，有時會迷失不知應該如何是好，甚至跟歌迷網上隔空聚會時，他也感觸落下淚。

紀錄片中段，Eason身躺醫院、臉上包滿紗布的畫面亦引發大家心痛，紀錄片更爆出Eason早於杭州站開始，出現精神上的問題， 情緒病無情突襲，確診「焦慮症」。

陳奕迅以紀錄片向和歌迷共勉。（廿一克有限公司提供）陳奕迅以紀錄片向和歌迷共勉。（廿一克有限公司提供）

分享會上，Eason坦言重溫心路歷程，原來曾經的一些想法是錯的，現在覺得 : 「51歲了，我會想何必跟人爭拗？何必跟自己鬥氣？這讓自己太辛苦。人真的沒需要跟自己過不去，假如大家立場不一樣，就由他不一樣。我非常感恩，有這麼多人愛我，拍下這紀錄片，留下一個美好紀錄，將來也可以不斷提醒我，不用再懼怕糾結太多。」

紀錄片中，大家終於看到人來瘋的Eason，其實背後對自己演出要求非常苛嚴，錯一個音也會發自己脾氣， 聲帶出現少少問題也會激動想取消演唱會，亦因這些無形壓力，引發情緒病，「我知道自己有精神病後，也反問自己，哈哈哈...現在才有？！」

陳奕迅自曝在巡演期間確診「焦慮症」。（廿一克有限公司提供）陳奕迅自曝在巡演期間確診「焦慮症」。（廿一克有限公司提供）

情緒病出來後，他坦言最初也很擔心，有了經驗後，已明白如何面對，「看了一個很好的醫生，目前仍有吃藥。那些藥沒有多大副作用，不過醫生就認為我最好停下來時（指巡演） 才停藥。我也試過停藥，但身體就告訴我不成，明明是睡得很好，明明是心情不錯，但無法控制一些莫名而來的緊張，所以還是決定巡演停了，才停藥。」

他坦言最大壓力是來自「覺得自己的聲音不夠好」、「擔心影響演出水準」 : 「以前的我是不害怕，現在唯一解釋，可能是年紀大了。我準備完成演唱會後，用放假休息的時間跟自己好好相處，跟自己和解，或者可以變回以前那個什麼也不怕的我。我要提醒自己，很多事不由得我們控制，無需驚慌。」

紀錄片曝光陳奕迅（左）巡演期間的珍貴點滴。（廿一克有限公司提供）紀錄片曝光陳奕迅（左）巡演期間的珍貴點滴。（廿一克有限公司提供）

談到當大家看到紀錄片中他的經歷時，不少觀眾心痛跟著落淚，Eason說：「我也是一個人，其實我只是代大家講出心聲，唱出心聲。這部影片最希望是能帶給大家鼓勵，You are not alone，你不是孤單一個。我也跟你一樣。」他又表示希望大家可以明白，每一個舞台上的表演者，都不會希望自己演出不好，也沒有人想失場或是出現什麼意外，可是有一些事，不可抗力下，希望外界可以多多體諒及包容。

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