陳奕迅精神出狀況！ 巡演期間確診「焦慮症」 親揭病況：不敢停藥

〔記者張釔泠/台北報導〕「Eason」陳奕迅 籌備多時的演唱會紀錄電影《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》昨晚(5日)於澳門銀河綜藝館首映,不少觀眾都被影片感動多次落淚,Eason重溫這些巡迴經歷也忍不住邊看、邊哭、邊笑,影片中並揭露他在巡演期間確診「焦慮症」。

這部歷時7年、橫跨全球180多場巡迴演出的紀錄片電影,記錄了Eason這幾年的珍貴幕後片段,不單有演出舞台上的精彩美好回憶,亦赤裸呈現Eason在光環背後因無窮無盡的壓力,引發了恐懼、焦慮。在他擁抱「Dreams」同時,亦與「Fear」 同時搏鬥。

紀錄片以Eason在疫情期間,被迫取消演唱會作開始,他坦言當藝人的艱辛,常常害怕做得不夠好,說錯話被人鬧,有時會迷失不知應該如何是好,甚至跟歌迷網上隔空聚會時,他也感觸落下淚。

紀錄片中段,Eason身躺醫院、臉上包滿紗布的畫面亦引發大家心痛,紀錄片更爆出Eason早於杭州站開始,出現精神上的問題, 情緒病無情突襲,確診「焦慮症」。

分享會上,Eason坦言重溫心路歷程,原來曾經的一些想法是錯的,現在覺得 : 「51歲了,我會想何必跟人爭拗?何必跟自己鬥氣?這讓自己太辛苦。人真的沒需要跟自己過不去,假如大家立場不一樣,就由他不一樣。我非常感恩,有這麼多人愛我,拍下這紀錄片,留下一個美好紀錄,將來也可以不斷提醒我,不用再懼怕糾結太多。」

紀錄片中,大家終於看到人來瘋的Eason,其實背後對自己演出要求非常苛嚴,錯一個音也會發自己脾氣, 聲帶出現少少問題也會激動想取消演唱會,亦因這些無形壓力,引發情緒病,「我知道自己有精神病後,也反問自己,哈哈哈...現在才有?!」

情緒病出來後,他坦言最初也很擔心,有了經驗後,已明白如何面對,「看了一個很好的醫生,目前仍有吃藥。那些藥沒有多大副作用,不過醫生就認為我最好停下來時(指巡演) 才停藥。我也試過停藥,但身體就告訴我不成,明明是睡得很好,明明是心情不錯,但無法控制一些莫名而來的緊張,所以還是決定巡演停了,才停藥。」

他坦言最大壓力是來自「覺得自己的聲音不夠好」、「擔心影響演出水準」 : 「以前的我是不害怕,現在唯一解釋,可能是年紀大了。我準備完成演唱會後,用放假休息的時間跟自己好好相處,跟自己和解,或者可以變回以前那個什麼也不怕的我。我要提醒自己,很多事不由得我們控制,無需驚慌。」

談到當大家看到紀錄片中他的經歷時,不少觀眾心痛跟著落淚,Eason說:「我也是一個人,其實我只是代大家講出心聲,唱出心聲。這部影片最希望是能帶給大家鼓勵,You are not alone,你不是孤單一個。我也跟你一樣。」他又表示希望大家可以明白,每一個舞台上的表演者,都不會希望自己演出不好,也沒有人想失場或是出現什麼意外,可是有一些事,不可抗力下,希望外界可以多多體諒及包容。

