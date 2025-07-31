43歲學霸女神英國被捕獲 素顏狀態曝光網驚：太真實

43歲港星陳法拉曾是TVB五大花旦之一。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕43歲港星陳法拉2004年以華裔小姐亞軍之姿進入演藝圈，與胡杏兒、鍾嘉欣、楊怡及徐子珊並列TVB五大花旦。2013年她與卡拉OK集團少東薛世恒結束5年婚姻，隔年便放下如日中天的事業，毅然赴美攻讀碩士。2019年，她與法籍男友在巴黎浪漫完婚，現育有一子一女。近日，有網友在英國捕獲野生陳法拉，素顏模樣引起熱議。

陳法拉（左）在英國素顏被網友巧遇。（翻攝自小紅書）

有網友昨（30日）在英國愛丁堡巧遇陳法拉，於小紅書分享合照並狂讚：「真人體態好少女！」透露其實早在前一個行程就已巧遇她，但當時無法確定是否為本人，「覺得這個人長得好像，但是真人是看上去跟年齡不符」。直到在蘇格蘭威士忌體驗館門口再度碰上陳法拉，才鼓起勇氣拿出網路照片詢問：「這個是不是妳？」對方也大方承認，並親切與他合照。

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照片曝光後，有網友看到素顏的陳法拉，留言問原PO：「不能幫她美顏一下再發嗎？」結果得到的回應是「沒有任何修改和濾鏡、美顏，待會美顏了又有人說是AI生成」。不少人認為，以她現在的年紀來說狀態非常好，「40幾歲素顏這個狀態，真的讓人羨慕」、「這樣真的很美、很真實」、「看慣了網感妝容+高P，這張的舒適感誰懂？簡直淨化眼球」。

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