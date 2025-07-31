家寧釋20秒真相片「感謝檢調還清白」 引爆網友怒火

〔記者侯家瑜／台北報導〕百萬YouTuber頻道「眾量級」情侶檔Andy與家寧分手後，頻道經營爆發糾紛。新北地檢署昨正式偵結，起訴家寧母曾淑惠涉嫌侵占廣告與業配收入及商標權益共4318萬元，與丈夫及小女兒還涉及逃漏稅572萬元；家寧本人則被控變更頻道密碼，讓Andy無法登入，涉妨害電腦使用罪。面對壓力，家寧今一早釋出短影音《真相第三集—香水玫瑰》，試圖回應外界質疑，不過網友也一如既往，不願買單。

家寧再度槓上ANDY，今一早釋出短影音《真相第三集—香水玫瑰》。（翻攝自臉書）

對此，Andy第一時間發表聲明，強調「犯法就是該誠實認錯、承擔責任」，更指控張家人至今仍不願誠實面對金流問題。他表示：「化妝跟濾鏡可以騙人，但金流的去向無從藏匿！」

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家寧今一早的「真相」影片僅約20秒，家寧聲稱：「感謝檢調還我清白，證明我沒有侵占款項，也沒有逃漏稅。」並表示自己未用感情事轉移焦點，頻道密碼問題是源於去年分手時Andy親口承諾：「頻道歸我一人所有。」

然而這段影片非但未平息風波，反而引發網友怒火。影片內容空洞，標題卻寫著「真相」，讓人期待落空。網友怒批：「故事呢？不是要說給大家聽，然後沒了？連續劇又要繼續開播了嗎」、「還在蹭流量，從頭到尾都只會不停的拍一些不知所云的影片出來試流量看看自己還有沒有觀眾」、「又在騙流量了」、「為了不讓網友糾正我字正腔圓、於是改成影片文字敘述」。

家寧與Andy的頻道之爭仍未落幕，網路輿論仍一面倒挺Andy一方，而家寧的「真相系列」若再無實質內容，恐怕只會進一步傷害自己形象。

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