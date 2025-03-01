Darren想生女兒 笑喊跟陳志強拚洞房

Darren（右）與4歲兒子Travis的互動十分逗趣、有愛。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕「Darren」邱凱偉前天擔任好友陳志強婚宴表演嘉賓，兒子則獻出花童初體驗，他相當滿意兒子的表現，大讚：「非常好，100分。」眼神滿是父愛。

陳志強（左）、曾智希前天補辦婚宴，演藝圈不少好友出席祝福。（記者潘少棠攝）

Darren和太太Vivi婚後育有4歲兒Travis，談及第二胎的計畫，他表示與太太有共識想生一個女兒，兩人已訂好酒店，打算參加完婚宴「努力做人」，笑稱要和新人比拚洞房，「看誰的比較大聲、比較吵，有好消息會再跟大家說。」

請繼續往下閱讀...

Darren談到，新郎陳志強是兒子Travis的乾爸，他打趣說：「盡量認一些有潛力的乾爸，學費比較有著落。」眾人也好奇，老闆兼好友的周杰倫是否也是乾爸？Darren說：「還沒，他一定要認，我都想認他做乾爹了，但應該來不及了。」妙語如珠逗得全場大笑。

Travis是婚宴唯一花童，他展現超E個性，在眾人面前唱跳兒童界國歌《Baby shark》，還俏皮比出《蜘蛛人》招牌姿勢，模樣十分可愛，讓人瞬間露出姨母笑。對於兒子頗有大將之風，被問未來是否考慮讓Travis出道，Darren的答案是「不排斥」，但還是會叮囑，基本的學業要顧好。

然而在婚宴尾聲，Travis在爸媽忙著交際之時「搞失蹤」，原來他也跑去社交，和小姐姐、哥哥玩耍，Darren尋回兒子後，開心抱著Travis，寵溺問：「你有想我嗎？」Travis撒嬌甜回：「有！」之後鑽進Darren懷中，畫面十分溫馨。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法