蘇打綠柏林開唱送驚喜 獻上暖場秀

蘇打綠舉辦世界巡演，提前到柏林的藤普杜音樂廳場勘。

（蘇打綠有限公司提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕蘇打綠「二十年一刻」小巨蛋演唱會在上周順利落幕，主唱青峰近日開刀進行針眼手術，而在台北演唱會曝光的新歌《Silent Angel》正式數位上線，團員不忘幽默呼籲：「請大家多多支持中年樂團的新歌點閱率！」

唱完小巨蛋就要到外地打拚的蘇打綠，「二十年一刻」巡演4月唱進倫敦及柏林，作為韋瓦第復刻計畫的重要城市，蘇打綠既期待又怕受傷害。

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首次在柏林開唱，蘇打綠坦言備感壓力，也力邀《冬 未了（蘇打綠版）》的指揮Bernd擔任柏林場的表演嘉賓。

蘇打綠預告柏林站還有「特別驚喜」，搶到VIP座位的300位觀眾，可以參加阿龔的「龔鈺祺——星河鋼琴手 小試身手暖場秀」暖場節目，會在演唱會前於場館內的小型演奏廳進行。

蘇打綠之前就到柏林場勘，親自走訪這座猶如馬戲帳篷般的獨特場館藤普杜音樂廳，團員力邀粉絲4月26日務必現身支持，打趣：「如果台下沒有人，我們就會像現在一樣冷，在台上吹風發抖。」

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