林美貞突發「畢業文」！與孫興復合再傳情變 嘆：終於下課

林美貞（左）與孫興去年底宣布2度復合。（翻攝自臉書、資料照）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕54歲女星林美貞與61歲香港男演員孫興兩度結婚、兩度離婚，藕斷絲連情纏超過20年，去年底坦承2度復合，不過昨（4）林美貞突然在社群發文喊「終於畢業了」，再度引起情變傳聞。

林美貞在文中寫下，「終於『畢業了』，一切重新開始！原來上天給的每一門課，不管怎樣都得修好，只是時間長短而已，是的我承認，是自己智慧不夠，所以才一直重修，最後重重的一課，於是，我看懂了，我明白了，我…終於可以下課了！」最後語重心長的在Hashtag寫下，「人生感悟」、「永遠修不完的課」、「畢業了」、「沒事不要去探討人性」。

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林美貞在貼文中配上一張自拍照，她臉上掛著淺淺微笑，若有所思的模樣，引起不少粉絲擔心，紛紛加油打氣，「你值得更好的加油」、「期待下一段旅程」、「人生上課、下課…不管什麼課，我都支持我美麗的姐」、「妳很棒，祝福妳」。

事實上，孫興與林美貞於2001年首度結婚，婚後生下一子，後來孫興與中國演員駱麗娜發生婚外情，2007年離婚，2014年宣布復合，還在希臘拍婚紗照，不料2019年男方被拍到激吻新歡「燕子」，林美貞承認雙方斷聯。而孫興與燕子分手後，去年平安夜證實與林美貞舊情復燃，如今林美貞發「畢業文」，兩人感情狀況再度引起外界關注。

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