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廣末涼子涉嫌「傷害罪」！傳對護理師動粗遭警方逮捕

廣末涼子傳出在靜岡縣某醫院對護士動粗。（翻攝自ABEMA news）廣末涼子傳出在靜岡縣某醫院對護士動粗。（翻攝自ABEMA news）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本女神廣末涼子3月底才到高雄大港開唱，掀起樂迷回憶殺，不料今（8）名字再度登上日媒版面，據報導，她凌晨傳出涉嫌於靜岡縣島田市某醫院對一名護理師動粗，被依現行犯逮捕，消息傳出震驚粉絲。

日媒報導，靜岡縣警方8日以涉嫌「傷害罪」逮捕自稱是廣末涼子的嫌犯，有趣的是，該名嫌犯自稱是女演員，又叫「廣末涼子」，涉嫌在今凌晨12點20分左右在島田市醫院踢打、抓傷37歲的護士，導致她受傷。

警方稱，昨日下午約6點50分左右，廣末駕駛的轎車在掛川市新東名高速公路車道與一輛大型拖車相撞，她隨即被送往島田市醫院，卻對護士動手腳，詳細狀況仍然調查中。

報導指出，因嫌犯未帶身分證明文件，警方當下無法確認嫌疑人身分，因此部分日媒用「自稱是廣末涼子」的方式來報導，但據警方透露，從外表來看，正是演員廣末涼子沒錯，只見她身上有些擦傷，傷勢不重，沒有生命危險。

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