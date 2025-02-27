胡宇威擺攤公認最龜毛 自嘲「糾結哥」上身

〔記者林欣穎／台北報導〕苗可麗、胡宇威、蔡昌憲、禾浩辰、蔡凡熙搭檔錄製三立、華視《我們這一攤2》，主持群昨出席首播記者會分享擺攤甘苦談，這次節目到全台夜市拍攝，大廚胡宇威被公認是「業績王」，不過當問到主持群和誰相處最容易有摩擦，苗可麗秒回：「應該是大家跟胡宇威吧！」隨即引起現場騷動，胡宇威則搞笑自嘲：「我是糾結哥，毛多！」

胡宇威連續兩季拍攝節目，擔任大廚的他追求完美、笑虧自己是「糾結哥」。（記者陳奕全攝）

做為在場唯一連續兩季拍攝節目的胡宇威坦言壓力很大，會希望帶著第一季的經驗讓業績開出紅盤，而他也說最大的壓力來自於拍攝時間過於緊湊，「時間給我壓力，我又把壓力轉給大家。」

請繼續往下閱讀...

蔡昌憲則笑說大家都會自己默默消化掉胡宇威的施壓，苗可麗安慰胡宇威，提到他很常給不太懂料理的夥伴建設性建議，他對自己有所標準、所以才會看起來比較嚴格，「他不龜毛怎會堅持下去！」

而說到這次擺攤「出包王」，眾人秒指禾浩辰，因為他有次煮麵線，竟煮到飄出燒焦味，好在胡宇威緊急救場，禾浩辰直呼當時自己三魂七魄都沒了，而禾浩辰過去與鬼鬼傳過緋聞，鬼鬼今年1月未婚生女消息曝光後，網友們紛紛猜測生父是否就是禾浩辰，禾浩辰除了否認生父謠言外，也說是看到新聞才知道，跟大家一樣被嚇到，坦言已經有好一陣子沒有和鬼鬼聯絡。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法