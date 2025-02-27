晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

胡宇威擺攤公認最龜毛 自嘲「糾結哥」上身

胡宇威擺攤公認最龜毛 自嘲「糾結哥」上身

〔記者林欣穎／台北報導〕苗可麗、胡宇威、蔡昌憲、禾浩辰、蔡凡熙搭檔錄製三立、華視《我們這一攤2》，主持群昨出席首播記者會分享擺攤甘苦談，這次節目到全台夜市拍攝，大廚胡宇威被公認是「業績王」，不過當問到主持群和誰相處最容易有摩擦，苗可麗秒回：「應該是大家跟胡宇威吧！」隨即引起現場騷動，胡宇威則搞笑自嘲：「我是糾結哥，毛多！」

胡宇威連續兩季拍攝節目，擔任大廚的他追求完美、笑虧自己是「糾結哥」。（記者陳奕全攝）胡宇威連續兩季拍攝節目，擔任大廚的他追求完美、笑虧自己是「糾結哥」。（記者陳奕全攝）

做為在場唯一連續兩季拍攝節目的胡宇威坦言壓力很大，會希望帶著第一季的經驗讓業績開出紅盤，而他也說最大的壓力來自於拍攝時間過於緊湊，「時間給我壓力，我又把壓力轉給大家。」

蔡昌憲則笑說大家都會自己默默消化掉胡宇威的施壓，苗可麗安慰胡宇威，提到他很常給不太懂料理的夥伴建設性建議，他對自己有所標準、所以才會看起來比較嚴格，「他不龜毛怎會堅持下去！」

而說到這次擺攤「出包王」，眾人秒指禾浩辰，因為他有次煮麵線，竟煮到飄出燒焦味，好在胡宇威緊急救場，禾浩辰直呼當時自己三魂七魄都沒了，而禾浩辰過去與鬼鬼傳過緋聞，鬼鬼今年1月未婚生女消息曝光後，網友們紛紛猜測生父是否就是禾浩辰，禾浩辰除了否認生父謠言外，也說是看到新聞才知道，跟大家一樣被嚇到，坦言已經有好一陣子沒有和鬼鬼聯絡。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中