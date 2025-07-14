五月天促成Energy、F4合體被讚爆 阿信開放許願「這組」難度偏高

五月天（前排）花了兩年時間終於促成F4合體。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天陸續促成Energy、F4兩大人氣團體重新合體，都在社群引起廣大討論，其中Energy多次公開感謝五月天讓他們找到事業「第二春」，今年也在金曲獎上以《星期五晚上》贏得年度歌曲大獎。另外F4的合體，這兩天更是讓廣大網友勾起青春回憶，紛紛留言看著F4唱《流星雨》感動落淚。

昨天阿信「開放許願」，果真有好多網友提出心中最想看到合體登台表演的藝人組合，點名次數最多的兩組包括吳奇隆、蘇有朋、陳志朋組成的「小虎隊」，非常希望有一天可以看到小虎隊合體熱唱《青蘋果樂園》。另外就是Selina、Hebe、Ella所組成的S.H.E，儘管這三位好姐妹私下合體機會並不少，遇到團員生日或重要演出，都有可能看到她們分享合照，不過要看到S.H.E同台高唱《Super Star》等歌曲，恐怕還有很多環節需和她們的前東家達成協議。

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五月天促成Energy重新合體，雙方也多次同台表演。（相信音樂提供）

其他較多人許願想看重新合體演出的包括黃立成、黃立行、林智文組成的L.A. Boyz，粉絲最懷念他們熱唱《跳》，希望看到3人「跳乎伊爽」！不過網友向阿信許願想看到重新合體的藝人中，有一組現在看來難度偏高，那就是「雙J」天王、天后周杰倫和蔡依林，兩人曾在15年前於小巨蛋合體表演嚇瘋現場萬名粉絲，不過如今周董已是擁有3個兒女的爸爸，感覺上雙方都不太可能再次站在舞台上有親密互動。

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