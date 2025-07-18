Super Junior太猛！新輯碾壓BLACKPINK、TWICE橫掃3大投票榜首 刷新《音樂銀行》紀錄

Super Junior出道20年「吸粉力」依舊，「韓流帝王」果然不是叫假的！ （翻攝自Super Junior官方臉書）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「韓流帝王」Super Junior出道20年人氣依舊搶搶滾！第12張正規專輯主打歌《Express Mode》旋律抓耳、節拍感強烈，一句「「Watch me 1 step 2 step 3 step 4」太洗腦，搭配數字手指舞，不但帶動Shorts、抖音翻跳影片刷版熱潮，更在KBS音樂節目《Music Bank》、Mnet《M Countdown》、《Show Champion》三大音樂節目的事前投票環節中，接連奪下第一名，票數贏過BLACKPINK、TWICE，寫下新紀錄。

金鐘國（中）和SJ東海（左）與藝聲的《Express Mode》健身版，實在太圈粉。 （翻攝自Shorts）

為歡慶出道20週年，Super Junior 9名成員利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭、圭賢雖然已分屬不同經紀公司，但仍展現老少年們的熱血團魂，以「完全體」上遍韓國各大音樂節目打歌宣傳，E.L.F.（官方粉絲名）也力挺偶像卯起來應援。

請繼續往下閱讀...

Super Junior在KBS《音樂銀行》的事前投票以2,029,830票奪冠。（翻攝自X）

在透過AllChart進行的KBS《音樂銀行》事前投票中，Super Junior以2,029,830票奪冠，領先第二名CLOSE YOUR EYES小鮮肉男團1,087,542票，創下該平台音樂銀行預投票史上最高得票紀錄。

Super Junior在《M Countdown》事前投票領先BLACKPINK。（翻攝自X）

而在《M Countdown》事前投票中，Super Junior也以34.4%得票率，領先女子天團BLACKPINK的31.7%。

Super Junior在《Show Champion》事前投票堪稱碾壓TWICE。（翻攝自X）

至於《Show Champion》，Super Junior更是遠遠領先，得票率逾998萬票（46.86%），狠甩第二名的TWICE，票數差距高達318萬票，再次締造歷史紀錄。

除了推出新專輯，Super Junior也即將舉行20週年巡演《SUPER SHOW 10》，台灣場將於11月15、16兩日在台北大巨蛋舉行，明年1月24日也將登上高雄巨蛋，和台灣E.L.F.們相聚。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法