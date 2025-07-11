相隔3585天江蕙出場了！才唱3首歌就淚灑舞台 背後原因超感人

〔記者陳慧玲／高雄報導〕相隔3585天，天后江蕙回來了！回歸歌壇的第一晚，今晚在高雄巨蛋開唱，但沒想到唱完第三首歌《月娘啊聽我講》，首次開口講話就哭了，只因她想抗癌期間在醫院的情景。

天后江蕙今晚在高雄巨蛋開唱。（寬宏提供）

江蕙一開場以女王之姿在高空獻唱《無言花》等歌曲，之後對全場上萬歌迷說：「謝謝你們，好漂亮喔，大家晚安大家好。」台下高喊我愛你，江蕙說：「我也很愛你們，真的很愛你們，剛剛不緊張，看到這麼多觀眾還記得我...來聊聊天吧。」但她突然忘了要說什麼，笑說：「說完我愛你們就忘記要說什麼。」

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之後江蕙提到，原本第三首歌《月娘啊聽我講》，總導演陳鎮川希望她講完話再唱，江蕙說：「我說不要，講完再唱會哭，因為這首歌我在醫院每天唱這首歌。」說到這裡她忍不住哭了，接著繼續說：「唱這首歌希望可以受到保佑，讓我能夠再站在舞台上。」這時台下歌迷高喊加油。江蕙說：「剛說不會哭，現在看到大家忍不住了，對不起。」

重返舞台，江蕙說：「我相信問大家好的時候你們更擔心我好不好？如果我不好不會站在這邊唱歌，我現在是健康寶寶啦，大家放心，阿蕙現在很好，我覺得自己很幸運，得到很多保佑，還有朋友鼓勵。」

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