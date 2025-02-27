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揮別李善均離世陰霾 田慧振新戲應援職場媽咪

田慧振透過《騎行人生》回歸小螢幕，氣色、神情都恢復不少。（friDay影音提供）田慧振透過《騎行人生》回歸小螢幕，氣色、神情都恢復不少。（friDay影音提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星李善均過世1年多，妻子田慧振首次正式站在媒體前，前天出席新戲《騎行人生》的記者會，隻字未提亡夫，不過面帶笑容與大家道聲「好久不見」的好氣色，讓不少網友放下心中大石頭，直呼「辛苦了」。

田慧振（左）和亡夫李善均兩人在韓國都是實力派演員。（翻攝自X）田慧振（左）和亡夫李善均兩人在韓國都是實力派演員。（翻攝自X）

田慧振在劇中飾演的美容業行銷專家李貞恩是位「職業媽媽」，育有7歲女兒，盼能家庭、事業兩不誤。戲外擁有兩個兒子的田慧振，自認與李貞恩有70%相似度，她坦言：「一邊工作一邊育兒這點確實很像，但我不確定自己是否像貞恩那樣熱血。我確實會思考很多關於教育的事情，但至今仍然找不到標準答案，只能在每個當下盡力而為。不過像貞恩那樣全身心投入，對我來說還是不太容易。」

田慧振希望透過李貞恩一角給予全天下的母親應援，「即使在育兒過程中會有偏差和後悔，但我還是想為所有媽媽們加油，我希望觀眾能透過這部劇獲得力量；希望媽媽們在育兒結束後，能透過這部作品感受到安慰、鼓勵，還能享受其中的樂趣。」該劇自3月3日起於friDay影音上架。

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