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《請回答1988》宋英奎驚傳車內死亡 上月才爆酒駕

韓綠葉演員宋英奎上月才爆酒駕，今（4）日又驚傳死訊，消息震驚演藝圈。（翻攝自IG）韓綠葉演員宋英奎上月才爆酒駕，今（4）日又驚傳死訊，消息震驚演藝圈。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾出演韓劇《請回答1988》的實力派演員宋英奎，日前才剛捲入酒駕風波，怎料今（4）日就驚傳在車內死亡，享年55歲。消息震驚演藝圈。據韓媒爆料，目前尚未發現他殺的嫌疑。

據韓媒報導，宋英奎於4日上午在車內被發現死亡，報案人為宋英奎的熟人，目前尚未發現任何他殺的嫌疑。事實上，宋英奎才剛在今年6月涉嫌酒駕遭檢方不拘留送交，當時他的血液酒精濃度幾乎達到吊銷駕照的標準（0.08%以上），良好的形象瞬間跌落谷底，當時酒駕醜聞曝光後，宋英奎誠懇對外致歉，認了是身體狀況不佳服用了藥物，酒也沒有喝太多，「但這都不是辯解的理由，完全都是我的錯」，沒想到不久後就傳出憾事。

回顧宋英奎的一生，他曾出演多部知名影視作品，被視為「黃金綠葉演員」，除了《請回答1988》外，還出演了《阿爾罕布拉宮的回憶》、《九尾狐傳》、《我的完美秘書》等夯劇。

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