電影成本「不到千萬」 費莉絲蒂讚安德烈敬業

費莉絲蒂瓊斯（右）讚安德烈波帝完全將靈魂投入角色之中。（UIP提供）

〔記者許世穎／台北－倫敦連線專訪〕影帝安德烈波帝被看好憑電影《粗獷派建築師》於奧斯卡二度封帝，片中和他合作的蓋皮爾斯和費莉絲蒂瓊斯都大讚他演技精湛又相當敬業。費莉絲蒂形容他完全將靈魂投入於角色之中，「他不會放過任何不夠真實、不夠真誠的東西。」

蓋在片中和安德烈有不少激烈甚至衝突的對手戲，直誇他極其優秀，「他對於尋找每一場戲的真實性毫不妥協，非常敬業，讓人印象深刻，甚至有點讓人望而生畏。」隨後又不忘補充：「但他本人非常和善且好相處！」

請繼續往下閱讀...

該片的製作成本據報不到1000萬美金（約台幣3.28億元），費莉絲蒂強調，雖然預算有限，但在創作層面上卻感覺毫無限制，「這都歸功於導演布萊迪柯貝特的領導能力，他溫和而果斷，總讓人感覺一切都在掌控之中，他清楚知道該如何引導大家執行這個計畫。」她形容《粗獷派建築師》是真正的藝術之作，「能夠參與這樣的作品非常難得，這類作品是被渴望的，也是被需要的。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法