《粗獷派》刻繪美國夢碎 「男女配」角逐奧斯卡

蓋皮爾斯（中）在《粗獷派建築師》飾演表裡不一的富商，精湛演出讓他入圍奧斯卡最佳男配角。（UIP提供）

〔記者許世穎／台北－倫敦連線專訪〕電影《粗獷派建築師》入圍奧斯卡10項大獎，蓋皮爾斯和費莉絲蒂瓊斯分別角逐最佳男女配角，提到片中探討的「美國夢」，費莉絲蒂直說自己較務實，「我認為當對某件事抱有特定的期待時，實際結果往往與之不符」，蓋也認同談及「夢想」確實需要小心，「因為夢想往往與現實有所落差」。

費莉絲蒂瓊斯（右）認為《粗獷派建築師》的演出極具挑戰性。（UIP提供）

費莉絲蒂瓊斯疾呼經濟政策公平性

費莉絲蒂在片中飾演安德烈波帝的妻子，戰後受困東歐，等到終於赴美國和丈夫團聚，卻和他一同經歷極端壓力；蓋則飾演紳士氣質下暗藏陰險心思的富商，看中了安德烈的建築長才，骨子裡卻還是認為自己高他一等，對權力和控制擁有極大渴望。

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片中深刻描繪「美國夢」的破碎，費莉絲蒂覺得談論夢想確實需要謹慎以對，「因為現實中沒有什麼是完美的，最好的事物往往在掙扎中誕生，探討夢想的本質其實也是這部電影的一部分。」她說當深入核心，會發現真正需要的是公平的經濟政策，「而美國夢並不真的關心這些現實問題。」

蓋皮爾斯籲勿迷失於虛幻進步中

蓋則說就現實面來看，作為演員能夠不斷探索不同世界確實是一件美妙的事，「這是一個極具創造性的出口，也是很棒的機會，我們都很幸運，擁有豐富的工作經驗，但在這個行業裡，仍然有許多現實考量與務實的思維。」更說真正的答案始終存在於自身之中，「保持謹慎才能避免迷失在虛幻的進步之中。」

費莉絲蒂認為該片對「生存」進行了深刻剖析，「這是每個人都能產生共鳴的問題，非常真實且人性化」。她感嘆現今這類作品變得越來越稀缺，「因為我們正面臨政治動盪、科技浪潮的衝擊，當這股洪流席捲，只能在其中摸索前行。雖然這部電影的故事並未發生在當代，但它仍然深刻地反映了這場掙扎。」《粗獷派建築師》今天在台上映。

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