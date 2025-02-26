《人物專訪》AKB48 Team TP人多求表現 評比隨堂考

AKB48 Team TP能歌善舞，團員面對每次評比都會全力以赴。（記者潘少棠攝）

記者陳慧玲／專訪

女團AKB48 Team TP除了是許多粉絲心中的偶像，家人也以她們為榮，但因人數眾多，因此若要求表現機會，每個階段都要針對歌唱、舞蹈、人氣各方面內部競爭，團員坦言：「可能在離團之前都要面臨評比！」

今年是蛇年，于馨和伊柔都屬蛇，本命年犯太歲，家人也會關心，希望她們平安。于馨說，前陣子過年回宜蘭老家，「家人有幫我去安太歲，我也吃了3間廟的平安粥，還有拿平安符、祭改，叮嚀我不要靠山、靠海，保平安。」

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伊柔媽媽同樣有幫她安太歲，「我的體質容易嚇到，平常就會帶些保平安的東西。」但前陣子她還是發生小車禍，姊姊騎機車載她，竟不慎撞上騎在前面機車的媽媽，造成她膝蓋瘀青，希望壞運過了，接下來都順利。

不過伊柔還面臨工作上的煩惱，新歌MV她被選上站C位，「宣布之後我壓力大，還夢到網友罵我，我卻不能反駁，好幾次起床都在哭。」她花更多時間練習，不想讓粉絲失望，團員也會和她討論、開導她，讓她更有自信。

隊長易沄說：「我是個不太內耗的人，大家都喊我『快樂小狗』，如果有不順心的事，通常睡一覺起來就會好。」她也扮演心靈導師角色，希望給團員更多安全感。她擅長舞蹈，也會在技巧上給予團員意見。易沄說：「偶像要帶給大家快樂，我們心態要好，才能散發快樂氣息！」

伊品難忘過年期間加入「甄嬛馬拉松」追劇行列，笑說：「我還要注意皇上駕崩時間，和網友一起打卡。」過去她曾被酸民嘲笑外貌，「但我想站上舞台，所以我要自勉，我喜歡自己，也想讓你們看我。」

最近AKB48 Team TP除了推出新單曲《Team Up》，2月28日起3天連假也會在華山烏梅劇院舉辦4場「手牽手公演」。

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