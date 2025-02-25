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娛樂 最新消息

蘇打綠籌劃唱進高雄 搞笑喊話歌神借用舞台

蘇打綠敲冰雕慶功，之後將飛海外巡演。（記者潘少棠攝）蘇打綠敲冰雕慶功，之後將飛海外巡演。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕蘇打綠完成小巨蛋兩場「二十年一刻」演唱會，前晚開心慶功，事後受訪主唱青峰吐露這應該是最後一次大型巡演，「以後偶爾到小巨蛋開一、兩場就好。」或希望採取像西洋歌手在拉斯維加斯定點駐唱模式演出。

團員敲碎「20」數字冰雕慶功，象徵「解凍過去，迎向未來」，前晚S.H.E如願點歌《十七》，青峰也藉機將這首歌送給蘇打綠團員，他說「人生苦短，不要再傲嬌了，要懂得表達愛。」

儘管歌迷覺得青峰都唱得很好，但他卻對聲音缺少自信，談到：「前年失聲太多次，巡迴時的寂寞，只有自己知道我用多少倍力量去維持聽起來差不多的狀態。」

青峰並自爆：「我有肌少症基因，聲帶是肌肉在管，看醫生看到山窮水盡，這是天生體質，我想我不適合當長青樹歌手。」他對聲音的高標要求，是不希望對不起歌迷。

粉絲敲碗蘇打綠唱向高雄，團員鬆口有積極詢問場地檔期，開玩笑向將到高雄巨蛋開唱的張學友喊話：「學友哥可以嗎？休息的時候舞台借我們用一用。」

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