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娛樂 最新消息

BALLISTIK BOYZ撂台語寵粉 驚喜翻唱周董高爾宣夯曲

BALLISTIK BOYZ來台勁歌熱舞寵粉，首場單獨海外演唱會完美落幕。（LDH愛夢悅提供）BALLISTIK BOYZ來台勁歌熱舞寵粉，首場單獨海外演唱會完美落幕。（LDH愛夢悅提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本唱跳男團BALLISTIK BOYZ from放浪一族前天在台首次舉辦演唱會，一連帶來《HIGHER EX》、《ANTI-HERO’S》等歌曲燃爆舞台，4度來台他們不忘用中文加台語問候，親民程度滿分。

BALLISTIK BOYZ和粉絲互動時，七嘴八舌表示「大家好我們是BALLISTIK BOYZ」、「我是流星，我回來了、我想你們」、「我是力也、揪想哩耶（很想你耶）」。

驚喜的是，日高龍太在演唱會翻唱偶像周杰倫《說了再見》，松井利樹則翻唱高爾宣的《Without You》，兩人標準的中文發音演唱征服全場歌迷。

該團特別感謝齊聚一堂的日本、香港、澳門、新加坡等各地粉絲，嘴甜說「因為BALLY’S（粉絲名）和師兄AKIRA及工作人員的全力支持，希望未來也能在日本國內外多多舉辦Live報答大家。」

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