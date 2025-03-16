（直擊）泰妍站上大巨蛋喊「台灣最棒」！韓星第一人：覺得神奇

泰妍今晚首攻大巨蛋演出，3.5萬粉絲共襄盛舉。（讀者提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓團「少女時代」隊長泰妍今（16）晚首攻台北大巨蛋，約5點7分亮相，VCR完美預告女神登場，只見泰妍頭戴月桂葉皇冠，彷彿女神降臨，她以《Fabulous》美聲揭幕，隨即引爆近3.5萬歌迷熱情尖叫。

泰妍是韓星在大巨蛋開專唱的第一人，開場帶來《I》、《Letter To Myself》等歌曲，隨後用中文說「大家好，好久不見」，嘴甜稱「謝謝大家把這裡坐滿了，這裡太漂亮了。」接著說「等我等很久了嗎？」粉絲以韓文「是」回應，氣氛熱烈。

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相隔近2年，泰妍帶著專場與歌迷見面，歌單新舊都有，從首張正規專輯《My Voice》收錄的《Make Me Love You》到第六張迷你專輯《Letter To Myself》等都沒錯過，令歌迷非常陶醉。

泰妍今晚首攻大巨蛋演出，3.5萬粉絲共襄盛舉。（讀者提供）

一連唱了13首歌後，泰妍充滿感恩，表示「能夠來台灣表演，因為你們一直支持我，等待我」，還說要用眼睛一一望著台下的歌迷，好好記得大家。

泰妍表示能來到大巨蛋演出，「覺得好神奇，也很榮幸」，只見台下粉絲立刻排出應援字幕，讓泰妍搞笑念出：「我們在這裡守護你的，但是是在這個時間點出現嗎？」接著比出大拇指說「台灣最棒」，熱情尖叫聲四起。

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