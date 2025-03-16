晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（直擊）泰妍站上大巨蛋喊「台灣最棒」！韓星第一人：覺得神奇

泰妍今晚首攻大巨蛋演出，3.5萬粉絲共襄盛舉。（讀者提供）泰妍今晚首攻大巨蛋演出，3.5萬粉絲共襄盛舉。（讀者提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓團「少女時代」隊長泰妍今（16）晚首攻台北大巨蛋，約5點7分亮相，VCR完美預告女神登場，只見泰妍頭戴月桂葉皇冠，彷彿女神降臨，她以《Fabulous》美聲揭幕，隨即引爆近3.5萬歌迷熱情尖叫。

泰妍是韓星在大巨蛋開專唱的第一人，開場帶來《I》、《Letter To Myself》等歌曲，隨後用中文說「大家好，好久不見」，嘴甜稱「謝謝大家把這裡坐滿了，這裡太漂亮了。」接著說「等我等很久了嗎？」粉絲以韓文「是」回應，氣氛熱烈。

相隔近2年，泰妍帶著專場與歌迷見面，歌單新舊都有，從首張正規專輯《My Voice》收錄的《Make Me Love You》到第六張迷你專輯《Letter To Myself》等都沒錯過，令歌迷非常陶醉。

泰妍今晚首攻大巨蛋演出，3.5萬粉絲共襄盛舉。（讀者提供）泰妍今晚首攻大巨蛋演出，3.5萬粉絲共襄盛舉。（讀者提供）

一連唱了13首歌後，泰妍充滿感恩，表示「能夠來台灣表演，因為你們一直支持我，等待我」，還說要用眼睛一一望著台下的歌迷，好好記得大家。

泰妍表示能來到大巨蛋演出，「覺得好神奇，也很榮幸」，只見台下粉絲立刻排出應援字幕，讓泰妍搞笑念出：「我們在這裡守護你的，但是是在這個時間點出現嗎？」接著比出大拇指說「台灣最棒」，熱情尖叫聲四起。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中