「王蟲之亂」激出1700萬票房！《風之谷》片商宣布：還有別款特典海報

《風之谷》的王蟲圖鑑海報，吸引民眾瘋搶。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本動畫大師宮﨑駿的經典神作《風之谷》首登全台大銀幕，上週四上映首日（6日）即空降開片票房冠軍，至今全台首週末票房突破1700萬元，創下宮﨑駿數位經典電影開片票房新高。首週重磅特典由方序中、知名插畫家董十行打造「限量版王蟲圖鑑」台灣限定海報，引發現象級「王蟲熱潮」，不少戲院在上映第一天就宣告送完。片商今天（10日）宣布，後續還有多款珍藏版特典海報即將公開。

《風之谷》以獨特的「腐海」設定世界觀和深刻的環保哲學，在全球擁有極高人氣及評價。（甲上娛樂提供）

電影上映首週（6日至13日）購買2張《風之谷》電影票，即可兌換印有專屬流水編號的台灣限定海報「限量版王蟲圖鑑」，吸引全民瘋搶，上週末Threads被「王蟲大軍」洗版，這股現象級「王蟲熱潮」被戲院和裱框店笑稱是「蟲蟲危機」、「王蟲之亂」，甚至有戲院老闆自己都沒搶到海報，特地殺去別間戲院買票換特典，並在社群澄清真的沒有「偷偷養在倉庫裡」。

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《風之谷》王蟲眼睛轉紅代表憤怒狀態，暴走畫面極具震撼力。（甲上娛樂提供）

還有民眾熱心分享王蟲海報的全台戲院庫存回報表，以免吉卜力迷撲空，而宮﨑駿耗時13年連載的7集《風之谷》原著漫畫也引起粉絲熱烈詢問，台灣東販出版社預計3月下旬再版。

《風之谷》王蟲棲息於腐海，平靜時眼睛呈現藍色。（甲上娛樂提供）

《風之谷》以獨特的「腐海」設定世界觀和深刻的環保哲學，在全球擁有極高人氣及評價，是「吉卜力三巨頭」宮﨑駿、高畑勳、鈴木敏夫及配樂大師久石讓「夢幻聯動」的合作起點，製作團隊更集結了《機動戰士鋼彈》的中村光毅、《銀河鐵道999》的小松原一男及後來以《新世紀福音戰士》聲名大噪的庵野秀明等日本動畫界大師強強聯手，這次首登全台大銀幕，吸引許多名人進戲院欣賞朝聖。

娜烏西卡在《風之谷》中為了人類與世界的存亡挺身而出。（甲上娛樂提供）

《風之谷》數位紀念版全台熱映中，更多電影資訊請追蹤甲上娛樂官方粉絲專頁。

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