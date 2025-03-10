晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「王蟲之亂」激出1700萬票房！《風之谷》片商宣布：還有別款特典海報

《風之谷》的王蟲圖鑑海報，吸引民眾瘋搶。（甲上娛樂提供）《風之谷》的王蟲圖鑑海報，吸引民眾瘋搶。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本動畫大師宮﨑駿的經典神作《風之谷》首登全台大銀幕，上週四上映首日（6日）即空降開片票房冠軍，至今全台首週末票房突破1700萬元，創下宮﨑駿數位經典電影開片票房新高。首週重磅特典由方序中、知名插畫家董十行打造「限量版王蟲圖鑑」台灣限定海報，引發現象級「王蟲熱潮」，不少戲院在上映第一天就宣告送完。片商今天（10日）宣布，後續還有多款珍藏版特典海報即將公開。

《風之谷》以獨特的「腐海」設定世界觀和深刻的環保哲學，在全球擁有極高人氣及評價。（甲上娛樂提供）《風之谷》以獨特的「腐海」設定世界觀和深刻的環保哲學，在全球擁有極高人氣及評價。（甲上娛樂提供）

電影上映首週（6日至13日）購買2張《風之谷》電影票，即可兌換印有專屬流水編號的台灣限定海報「限量版王蟲圖鑑」，吸引全民瘋搶，上週末Threads被「王蟲大軍」洗版，這股現象級「王蟲熱潮」被戲院和裱框店笑稱是「蟲蟲危機」、「王蟲之亂」，甚至有戲院老闆自己都沒搶到海報，特地殺去別間戲院買票換特典，並在社群澄清真的沒有「偷偷養在倉庫裡」。

相關新聞：電影院擠爆！《進擊的巨人》特典、《風之谷》王蟲圖鑑掀瘋搶

《風之谷》王蟲眼睛轉紅代表憤怒狀態，暴走畫面極具震撼力。（甲上娛樂提供）《風之谷》王蟲眼睛轉紅代表憤怒狀態，暴走畫面極具震撼力。（甲上娛樂提供）

還有民眾熱心分享王蟲海報的全台戲院庫存回報表，以免吉卜力迷撲空，而宮﨑駿耗時13年連載的7集《風之谷》原著漫畫也引起粉絲熱烈詢問，台灣東販出版社預計3月下旬再版。

《風之谷》王蟲棲息於腐海，平靜時眼睛呈現藍色。（甲上娛樂提供）《風之谷》王蟲棲息於腐海，平靜時眼睛呈現藍色。（甲上娛樂提供）

《風之谷》以獨特的「腐海」設定世界觀和深刻的環保哲學，在全球擁有極高人氣及評價，是「吉卜力三巨頭」宮﨑駿、高畑勳、鈴木敏夫及配樂大師久石讓「夢幻聯動」的合作起點，製作團隊更集結了《機動戰士鋼彈》的中村光毅、《銀河鐵道999》的小松原一男及後來以《新世紀福音戰士》聲名大噪的庵野秀明等日本動畫界大師強強聯手，這次首登全台大銀幕，吸引許多名人進戲院欣賞朝聖。

娜烏西卡在《風之谷》中為了人類與世界的存亡挺身而出。（甲上娛樂提供）娜烏西卡在《風之谷》中為了人類與世界的存亡挺身而出。（甲上娛樂提供）

《風之谷》數位紀念版全台熱映中，更多電影資訊請追蹤甲上娛樂官方粉絲專頁。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中