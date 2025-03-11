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蔡依珊突喊「該斷就斷」爆風波 親上火線回應

蔡依珊說之前的發文是她心裡面工作這幾年的一些感覺，感謝大家在她創業時給予支持。（翻攝自IG）蔡依珊說之前的發文是她心裡面工作這幾年的一些感覺，感謝大家在她創業時給予支持。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／綜合報導〕連勝文老婆蔡依珊之前po出眼下受傷照，透露自己被愛犬抓傷，並提到「希望大家，不好的，該斷就斷了」，不久後刪文，引發熱議，蔡依珊昨特別拍影片回應此事，提到傷口已經結痂，她是有感而發覺得該把心裡念頭斷掉，也會反省自己有時沒頭沒尾蹦出一句話的個性。

針對她之前提及的「該斷就斷了」，蔡依珊解釋自己是雙子座個性，喜歡分享事物，有時沒頭沒尾蹦出一句話，「這要反省一下。」至於斷什麼？蔡依珊說，是她心裡面工作這幾年的一些感覺，感謝大家在她創業時給予支持。成功與否，有時候不是自己的錯，她會省思很多，有時候天時地利人和，幸運也是很重要的一部分，她是有感而發才這樣寫。

蔡依珊提到她覺得應該把心裡念頭斷掉、清掉，最近在看一些心靈書籍抒發心情，像是「不在意更能隨心所欲」，停止內耗、活出自己、心累因為想太多，祝福大家斷掉Monday blue，迎接美好的一周。

蔡依珊提到眼下傷口已經結痂。（翻攝自IG）蔡依珊提到眼下傷口已經結痂。（翻攝自IG）

至於有網友關心她眼睛傷勢，她表示右眼下方傷口是在平躺和愛狗玩時造成，因為狗比較壯一點，撲上來剛好在眼睛下方位置，傷口已經結痂，目前洗臉已經不會刺痛了。

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