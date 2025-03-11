舔共作家縮了！蔡潔米辱台遭譙爆 不敵輿論 「偷做1事」

蔡潔米忘情舔共遭台灣網友群起譙爆。（組合照，翻攝自IG、小紅書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕網紅作家蔡潔米近日發表「台灣是中國的一部分」言論引爆網友強烈反彈情緒，不僅遭時尚雜誌《ELLE Taiwan》切割，合作品牌也陸續發聲劃清界線。如今，蔡潔米不敵輿論，悄悄關閉了IG廣播專區的回覆功能。

蔡潔米不敵輿論，悄悄關閉IG廣播專區回覆功能。（翻攝自IG）

蔡潔米在IG先後發布名為「什麼是『自由』」、「關於『自由』的討論」2支影片，當中卻以中國慣用的「視頻」稱呼台灣慣用的「影片」，不僅強調「視頻」跟「影片」沒有不同，最後更直接表態「台灣是中國的一部分沒有錯，這是國際上的普遍認知，但本省部分民眾不敢面對這個國際現實。」甚至妄言一定會向外國朋友表示，「中華民國已經不存在，台灣只是中國的一個省分。」

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不僅如此，蔡潔米更被抓包在台灣、中國慣用的社群以「兩面手法」搞小動作，內容相同的影片在IG片尾是「歡迎討論」，但小紅書卻是「台灣當歸」，輸誠中國、忘情舔共換來的不僅只有雜誌及合作品牌的切割，還有台灣網友的強烈譴責。最終，蔡潔米不敵各方甚囂塵上的輿論，如今索性將IG廣播專區的回覆功能關閉，貼文也設定追蹤者的留言上限。

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