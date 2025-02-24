一人分飾醫生與AV女優 余品潔讓劉以豪狂笑場

余品潔在《童話故事下集》分飾不孕症醫生及AV女優。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕柯佳嬿、劉以豪在影集《童話故事下集》到醫院看不孕門診，劇中看診醫生及AV女優由阮劇團的余品潔一人分飾，她精準專業演技獲編導李念修大讚：「不論演醫生還是女優她都不會笑場，認真的神情，讓與她對戲的劉以豪在拍看診戲時，創下本劇NG最多次數。」

柯佳嬿劇中被婆婆催生，夫妻到醫院檢查，劉以豪被帶到一旁「取精」，小房間裡放了不少A片，他先後選了《藍色夢露》、《放課後》，結果片中女主角和看診醫生是同一位，裡頭有咬玫瑰、穿制服吹直笛挑逗，畫面十分驚悚，讓劉以豪無法順利取精，最後靠著手機裡的謎片才完成任務，橋段令觀眾會心一笑。

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編導李念修大讚飾演醫生的余品潔非常專業，「我在看診戲有提一個需求，就是希望她在講診斷結果時，不要一次說完，要做一點停頓再講結論，比較吊人胃口，但又不希望是刻意停頓。」兩人討論要怎麼做才會自然，結果余品潔提出了一個超好的設定，就是醫生有胃食道逆流，「所以話講一講就會反胃停頓想打嗝，既自然又有戲劇效果。」

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