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娛樂 日韓

「平成天后」睽違21年再現身 日網友瘋問：她是誰？

「平成天后」鈴木亞美時隔21年，今（4）日再度於TBS節目《サンデー・ジャポン》現身。（翻攝自TBS）「平成天后」鈴木亞美時隔21年，今（4）日再度於TBS節目《サンデー・ジャポン》現身。（翻攝自TBS）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「平成天后」鈴木亞美時隔21年，今（4）日再度於TBS節目《サンデー・ジャポン》現身，許多新一代觀眾都不認識她，卻被她的美貌所吸引，紛紛在網路上討論：「她好漂亮，她是誰？」

鈴木亞美雖然已經43歲，但仍然相當美麗。（翻攝自IG）鈴木亞美雖然已經43歲，但仍然相當美麗。（翻攝自IG）

好久不見的43歲的鈴木亞美上節目，主持人介紹她是「3個孩子的母親、平成時代的天后」這也讓她很不好意思。在節目上，鈴木亞美也表演了12人女子偶像組合≠ME的第10張單曲〈モブノデレラ/神様の言うとーり！〉。

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許多新一代的年輕人不認識鈴木亞美，但是卻很驚訝「什麼？她已經43歲了？」、「她好漂亮」、「她是誰」顯見一代天后丰采依舊。

鈴木亞美當年曾是小室哲哉力捧的少男殺手。（翻攝自IG）鈴木亞美當年曾是小室哲哉力捧的少男殺手。（翻攝自IG）

鈴木亞美1998年因參加綜藝節目《五花八門淺草橋》甄選活動贏得電話投票第一名而踏入演藝圈，之後又受到知名音樂製作人小室哲哉青睞，正式出道。她的第一首單曲〈love the island〉發行後風靡一時，甚至超越同期出道的濱崎步。2000年鈴木亞美與唱片公司發生糾紛，進而與當時的經紀公司、日本索尼音樂解除合約，之後演藝事業一度陷入停滯期，直到2004年才以自由身分復出。

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