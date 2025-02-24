（第75屆柏林影展）《關於夢（性與愛）》擒金熊 蘿絲拜恩奪最佳主角 霍猛抱最佳導演

達格約翰豪格魯德以《關於夢（性與愛）》擒金熊獎，是挪威電影首次拿下柏林最大獎。（歐新社）

〔記者鍾志均／綜合報導〕第75屆柏林影展昨凌晨頒獎，今年女性議題突出，包括最佳影片金熊獎《關於夢（性與愛）》、最佳主角蘿絲拜恩主演的《如果有腿，我會踢你》不約而同和女性議題有關，最佳配角由《藍月亮》安德魯史考特獲頒。

《關於夢（性與愛）》講述17歲少女對法語女老師的痴迷，透過文字記錄動人情感。（海鵬提供）

《關於夢（性與愛）》由挪威導演達格約翰豪格魯德執導，是挪威電影首獲金熊獎，豪格魯德開心說：「官方只是通知我要來參加。」沒想到拿大獎。該片聚焦少女情懷，講述17歲少女透過文字書寫，表達對法語女老師的痴迷，豪格魯德表示這是一部關於寫作和閱讀的電影，持續閱讀對創作很有幫助，國外影評誇電影頌揚人與人之間的聯繫，也是寫給奧斯陸的情書。

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蘿絲拜恩拿下最佳主角，表示很開心來到柏林殿堂。（歐新社）

蘿絲拜恩在《如果有腿，我會踢你》飾演一名治療師，被孩子無法進食的怪病、老公長期不在家搞到焦頭爛額，特別的是，近年她拍過恐怖片《陰兒房》系列、《比得兔》等不少好萊塢商業片，但她早在2000年就以《遇上1967的女神》榮獲威尼斯影后，這次她難得在嚴肅題材中突破，獲獎實至名歸。最佳配角安德魯史考特因參加美國獨立精神獎無法出席，透過影片向評審致謝。

哈都裘德以新片《2025年的歐陸》拿下最佳劇本銀熊獎。（歐新社）

曾以《倒楣性愛和瘋狂A片》勇奪金熊獎的羅馬尼亞導演哈都裘德，今年以新片《2025年的歐陸》拿下最佳劇本銀熊獎，該片講述一名女法警將流浪漢自地下室驅逐出去，透過各種方式排解內疚感的故事。

中國導演霍猛以描繪農村的《生息之地》抱走最佳導演銀熊獎。（路透）

此外，中國導演霍猛以《生息之地》抱走最佳導演銀熊獎，是中國時隔6年在世界三大影展主競賽中成功獲獎，電影透過一位10歲孩童的視角探索中國農村的世代變遷，外媒大讚霍猛用細節勾勒出充滿紛爭、悲傷，偶爾歡樂的世界。

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