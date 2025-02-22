夏若妍哽咽自曝罹癌 憂心子宮不保

夏若妍自曝罹患零期癌，心情恐慌哽咽。（資料照）

〔記者李紹綾／台北報導〕夏若妍（原名雷瑟琳）在YouTube頻道自曝罹患零期癌，有可能要切除子宮，她哽咽表示，雖然沒有計畫要結婚生子，但「不想生」跟「不能生」是截然不同的心情，覺得就像提前被剝奪了資格。

夏若妍被醫師告知「目前面臨癌症的高風險，請盡快進行進一步檢查』。」她坦言聽到的當下彷彿無法呼吸，「我不知道過了多久，才終於聽清這幾個字在腦海中炸開。癌症？癌前病變？我？為什麼？我聽錯了嗎？」經過幾天的沉澱與思考，決定前往醫院做切片檢查。

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做完檢查，夏若妍語帶不安說：「感覺情況不是很樂觀，而且過程很痛，醫生開了止血藥。」她無奈表示，自己平常作息規律、生活健康、注意飲食，沒想到還是有罹病的可能，傷心表示，「以醫生的神情，我覺得我的子宮能保下來的機率滿低的。」

夏若妍光是聽到「零期癌」就很恐慌，當聽到恐無法成為媽媽，她哽咽說：「其實滿傷人的，還是會有一點小小的心酸，但是沒關係，我可以養一隻貓。」她希望切片檢查的結果是好的，稱等待結果的過程非常煎熬。

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