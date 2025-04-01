網紅鳳梨店面遭潑漆 疲老闆遭懷疑首度回應

網紅鳳梨（左）位於嘉義西區的公司遭人惡意潑紅漆。（本報合成圖，翻攝自臉書／黑色豪門企業）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「鳳梨」吳泓逸位於嘉義市的公司今（1）傳出遭潑紅漆，過程還被Po在「黑色豪門企業網站」，影片結束前出現「社會我還摸不透，希望你用對付連千毅的口氣對付我」字眼。由於先前零食電商「疲老闆」開撕鳳梨，被點名為嫌疑人，疲老闆親上火線回應。

零食電商疲老闆近期與鳳梨有糾紛，被懷疑是潑漆者。（翻攝自臉書）

根據《TVBS》報導疲老闆表示所謂潑漆事件他本人完全不瞭解也不知情：「這個部分，後續我就沒有再去介入任何的…」疲老闆也說：「我現在在等待的就是請這一位...這一位先生（指鳳梨），請他好好的，趕快把我的東西，該歸還給我的用正當的手法、手段歸還給我。」兩人關係很明顯已經鬧僵。

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鳳梨不做任何回應，將一切交由警方處理。（翻攝自臉書）

鳳梨公司遭潑紅漆的影片共21秒，潑漆者警告意味濃厚，鳳梨媽媽接獲通知到場時強調不知道發生什麼事，鳳梨本人不做任何猜測，直接交由警方處理。

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