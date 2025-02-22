《人物專訪》孫麥傑享受轉戰BL劇 對著貓咪掛畫練台詞─哀怨因氣喘將愛貓托親戚照顧

孫麥傑被譽為「台版朴寶劍」，首度演戲即挑戰BL劇種。（記者潘少棠攝）

記者李紹綾／專訪

時尚DJ孫麥傑被譽為「台版朴寶劍」，近期在LINE TV BL劇《獨佔接班人》暗戀張家陞、視毛祁生為情敵，他首度參與戲劇作品，坦言緊張略帶興奮，事前做了不少功課，「滿享受這個過程。」

孫麥傑對著「珍奶貓畫」練習拍戲情緒。（翻攝自threads）

孫麥傑分享，揣摩角色心情時，常對著房間的貓咪掛畫說話，家人及朋友也會陪他練習，有時朋友還會跟他說：「你這裡情緒不夠。」讓他哭笑不得，雖然辛苦，但收獲滿滿，拍完戲後，他和張家陞、毛祁生變得頗熟。

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好友柯震東痛失愛犬 孫麥傑感同身受

孫麥傑和柯震東、王大陸是國中同學，從小一起長大，談及好友近況，他透露柯震東痛失10年愛犬心情低落，「一群朋友有約吃飯陪他。」他稱可以體會柯震東難過的心情，因為自己前年才歷經18歲愛犬Tino離世，「很捨不得，從國中開始飼養，牠陪我超久，半個人生有牠，但後來患了癲癇。」他當時陪著Tino到最後一刻，並樹葬於淡水。

麥傑養貓2年，出現嚴重氣喘。（翻攝自IG）

後來孫麥傑養了2隻貓咪，「養了2年多，一開始都還好，後來我的過敏反應變得很嚴重，出現氣喘的情況，後期在家得要戴口罩，忍痛交由親戚代為照顧。」雖然偶爾還能見到2隻貓咪，但他直喊：「超級捨不得的，也有點後悔，因為牠們真的超可愛的。」

當時孫麥傑的過敏反應極為嚴重，為了改善症狀，他曾在房間放置2台空氣清淨機，加上狂吸地板貓毛，無奈表示：「還是沒有辦法克服過敏，只要一回到家就開始喘，該做的都做了，但狀況還是沒改善。」

分享替代役經驗 避談王大陸涉逃兵新聞

孫麥傑低調避談王大陸，他分享先前的當兵經驗，提及大學一畢業就服替代役，「因為當時讀法律系，所以服的是法院替代役『錄事』，需要幫忙在法庭上記錄。」透露在分發前，會先在法官學院上課，最後以考試成績高低選擇服務單位，他因為想就近留在台北，所以非常認真準備，最後如願在士林地院服替代役1年，對於好友王大陸涉逃兵，孫麥傑說：「不太方便代他回應。」

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