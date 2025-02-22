金馬奇幻影展推大衛柯能堡專題 《裹屍布》在台首映

2025金馬奇幻影展導演專題，將選映科幻恐怖電影大師大衛柯能堡的7部作品。（金馬執委會提供）

〔記者許世穎／台北報導〕2025金馬奇幻影展昨公開焦點導演專題，科幻恐怖電影大師大衛柯能堡7部作品一次登場。除了入選去年坎城影展主競賽的新作《裹屍布》，更網羅奠定大師風格的《毛骨悚然》、《嬰靈》、《掃描者大對決》、《錄影帶謀殺案》、《變蠅人》、《雙生兄弟》6部早期經典作品。

大衛柯能堡去年入選坎城影展主競賽的新作《裹屍布》，將於2025金馬奇幻影展在台首映。（金馬執委會提供）

導演大衛柯能堡以獨樹一格的風格縱橫影壇，擅以駭人的身體變異挑戰觀眾的感官極限，大膽直探人性深層的恐懼，作品驚世駭俗常引發兩極評價，卻對無數作品帶來不可抹滅的影響，不僅曾在坎城、柏林影展獲獎，威尼斯影展也在2018年頒予榮譽金獅獎。

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此次金馬奇幻影展將聚焦柯能堡7、80年代的作品，版權狀況複雜的《狂犬病》也持續邀約中，希望讓這部難得一見的傑作重登大銀幕。2025年金馬奇幻影展將於4月11至20日展開。

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