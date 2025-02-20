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詹懷雲二搭林奕嵐 趕進度補談戀愛

詹懷雲（右）和林奕嵐昨至霞海城隍廟為電影《命中註定那頭鵝》造勢。（記者胡舜翔攝）詹懷雲（右）和林奕嵐昨至霞海城隍廟為電影《命中註定那頭鵝》造勢。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《命中註定那頭鵝》昨至台北霞海城隍廟造勢，男女主角詹懷雲、林奕嵐和導演楊宥瑜等人帶粉絲一同拜拜祈福。片中林奕嵐如企鵝般受到詹懷雲的氣味吸引，還會偷聞他的體味，被問到實際聞起來如何？她羞答：「滿香的！」

導演楊宥瑜透露，籌拍找演員時有特地算了詹懷雲和林奕嵐的八字，「算命老師開拍前就算出詹懷雲有『迎來客』的命盤，說接下來會有一個高峰！」果然詹懷雲之後憑影集《影后》爆紅。

《命中註定那頭鵝》是詹懷雲和林奕嵐繼《成功補習班》後二度在大銀幕配對，不過上次角色兩人完全沒機會談情，笑說這次像「補談戀愛」。導演楊宥瑜在現場觀察男女主角互動氣氛融洽，充滿粉紅泡泡，「懷雲非常照顧女生，拍完下水戲會趕快拿浴巾給她（林奕嵐），還會幫忙提潛水氣瓶。」但笑虧詹懷雲老實「會做不會講」。

詹懷雲先前曾透露已服完兵役，他表示當時沒什麼戲拍，所以趕快去當兵，正巧前天王大陸因逃兵役被帶回偵訊，被問到入伍有什麼建議？他認真想了一下說：「集合時不要遲到。」原來當年集合時他是最後一位報到的役男，差點搭不上車。《命中註定那頭鵝》將於3月14日白色情人節在台上映。

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