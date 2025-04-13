台語歌王李茂山消失26年 驚傳原來在「這裡」

曾經叱吒一時的台語歌王李茂山。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕65歲台語歌王李茂山過去叱吒樂壇，唱紅過〈今夜又擱塊落雨〉、〈無言的結局〉、〈保重再會啦〉等經典歌曲，1991年更奪下金曲獎獎座。除歌唱事業外，李茂山也是知名主持人，主持過的節目有《來電五十》、《強棒出擊》、《歡樂一百點》、《冠軍點唱秀》，更在馬來西亞、新加坡一帶走紅而獲得「星馬王子」之稱。後來卻人間蒸發，不知所蹤，外傳他因沉迷賭博欠下巨額債務無力償還，只能四處跑路，消失26年之後，又有李茂山的消息。

李茂山（左）能歌能主持跟天王張菲也是好友。（本報資料照）

資深媒體人狄志為近日談到李茂山，並透露有人曾經在中國偶遇李茂山，他在一家餐廳端盤子，李茂山絲毫不在意並表示「英雄不怕出身低」，有時歌癮大發也不吝嗇上台唱幾首歌。當然，有時候調皮的李茂山被認出來，會告訴對方：只是長得很像而已。許多歌迷都期待有一天能等到李茂山回台灣開演唱會，重溫當年火熱金曲。

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李茂山因參加台北市西門町鳳凰大歌廳歌唱比賽而踏入歌壇，後在新加坡表演時遇見伯樂「瑞華唱片」老闆陳瑞鈿，之後頻頻出專輯，第三張專輯與歌后林淑容合唱的〈無言的結局〉讓他一炮而紅，光是在星馬一帶就成功售出23萬張卡帶，同時紅回台灣。在歌壇大放光芒的李茂山之後也展現他的主持功力，就在事業處於巔峰時，1999年李茂山突然攜家帶眷遠離台灣，至今仍未回到故鄉。

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