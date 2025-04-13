晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台語歌王李茂山消失26年 驚傳原來在「這裡」

曾經叱吒一時的台語歌王李茂山。（翻攝自微博）曾經叱吒一時的台語歌王李茂山。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕65歲台語歌王李茂山過去叱吒樂壇，唱紅過〈今夜又擱塊落雨〉、〈無言的結局〉、〈保重再會啦〉等經典歌曲，1991年更奪下金曲獎獎座。除歌唱事業外，李茂山也是知名主持人，主持過的節目有《來電五十》、《強棒出擊》、《歡樂一百點》、《冠軍點唱秀》，更在馬來西亞、新加坡一帶走紅而獲得「星馬王子」之稱。後來卻人間蒸發，不知所蹤，外傳他因沉迷賭博欠下巨額債務無力償還，只能四處跑路，消失26年之後，又有李茂山的消息。

李茂山（左）能歌能主持跟天王張菲也是好友。（本報資料照）李茂山（左）能歌能主持跟天王張菲也是好友。（本報資料照）

資深媒體人狄志為近日談到李茂山，並透露有人曾經在中國偶遇李茂山，他在一家餐廳端盤子，李茂山絲毫不在意並表示「英雄不怕出身低」，有時歌癮大發也不吝嗇上台唱幾首歌。當然，有時候調皮的李茂山被認出來，會告訴對方：只是長得很像而已。許多歌迷都期待有一天能等到李茂山回台灣開演唱會，重溫當年火熱金曲。

相關新聞：侯佩岑遭質疑整形鼻子下巴 本人回應：想做「這裡」

李茂山因參加台北市西門町鳳凰大歌廳歌唱比賽而踏入歌壇，後在新加坡表演時遇見伯樂「瑞華唱片」老闆陳瑞鈿，之後頻頻出專輯，第三張專輯與歌后林淑容合唱的〈無言的結局〉讓他一炮而紅，光是在星馬一帶就成功售出23萬張卡帶，同時紅回台灣。在歌壇大放光芒的李茂山之後也展現他的主持功力，就在事業處於巔峰時，1999年李茂山突然攜家帶眷遠離台灣，至今仍未回到故鄉。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中