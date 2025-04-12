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娛樂 音樂

王力宏遭爆臉部燒傷畫面瘋傳 工作室火速回應

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王王力宏正忙著出道30周年的全新巡演，他推出新歌《I'm Alive》，訴說浴火重生的心境，更深入火海拍攝MV，畫面掀起討論。

王力宏正忙著30周年巡演。（翻攝臉書）王力宏正忙著30周年巡演。（翻攝臉書）

王力宏畫了煙燻及燒傷妝，看著被燒毀的鋼琴，心疼說：「我的鋼琴真的被燒壞了，好心疼啊，心疼的不是我這張臉，而是鋼琴變成了糖膠，本來是真琴啊，本來是真的鋼琴，現在已經燒成這個樣子了。」

王力宏推出新歌《I'm Alive》，象徵浴火重生的心情。（翻攝臉書）王力宏推出新歌《I'm Alive》，象徵浴火重生的心情。（翻攝臉書）

王力宏曬出的側拍花絮掀起討論，沒想到真的有網友誤以為他受傷，甚至好奇他燒壞了百萬鋼琴；對此，王力宏工作室緊急澄清，強調「燒毀百萬級古董」以及「王力宏臉部燒傷」均為不實言論。

王力宏拍MV的道具鋼琴。（翻攝微博）王力宏拍MV的道具鋼琴。（翻攝微博）

王力宏拍MV燒毀的道具鋼琴。（翻攝微博）王力宏拍MV燒毀的道具鋼琴。（翻攝微博）

王力宏工作室表示，為了配合MV拍攝，團隊是採購道具鋼琴，實際價值近台幣一萬元，「該鋼琴為現代量產型號，非古董藏品」，並非網傳價格百萬的古典鋼琴。

對於「王力宏臉部燒傷」的不實消息，經紀公司也做出澄清，指出拍攝全程嚴格遵守安全規範，現場有配合專業的消防團隊、急救人員，現場並沒有人受傷。

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