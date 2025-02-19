小優亂爆胡瓜八卦 吳宗憲氣到提前解約

小優遭爆料放話胡瓜緋聞，胡瓜證實已接到她的道歉電話。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎、侯家瑜／台北報導〕女星小優近期頻上新聞版面，昨被閨密指控在外放話綜藝大哥胡瓜的緋聞，消息傳到老闆吳宗憲耳裡，氣到和小優解約，胡瓜昨出席媒體餐敘，被問及此事坦言小優私下有打電話向他道歉，胡瓜看慣大風大浪絲毫不介懷。

小優遭閨密爆料在外放話胡瓜和助理女主持人宋羽葤「關係緊密」，外界也傳小優說宋羽葤主持節目是靠胡瓜撐腰，小優事後發文強調自己沒有說過這句話，她再次向胡瓜道歉並感謝吳宗憲過往照顧。胡瓜則大肚直呼不介意，「我說沒事這是小事情，這種新聞一大堆啊，介意什麼，我們這麼多的事要忙。」

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至於小優的經紀約，吳宗憲經紀公司部門主管阿連證實與小優的合約未滿半年、目前已經提前解約，原因是小優最近的新聞真的頗多，決定解約之前也有先詢問過老闆吳宗憲的意見，雙方最後是和平解約。

而胡瓜今年除夕節目轉台到華視主持《金蛇守歲迎新春》，創下亮眼收視表現，是否會在華視開新節目？他說確實有與電視台接觸，不過胡瓜表示目前先暫緩，「（華視）給我的方向、製作經費都很好，但我很多事都還沒忙完，也還沒好好休假 ，3月有新規劃、6月實境《胡來旅行社》要上。」坦言就算有新節目也不會這麼快，預計會是在下半年。

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