SCOOL畢業生 SEVENTOEIGHT跨國星勢力

SEVENTOEIGHT在台灣出道，期待未來站上世界舞台。（天空娛樂提供）

記者陽昕翰／專訪

國際男團SEVENTOEIGHT在台灣正式出道，隊長陳麒文領軍D’om、美祥、王學駿、陳柏佑、彭义翔與朴鎮佑，成員分別來自台灣、韓國、馬來西亞及美國，期待未來攜手走上花路，在世界的舞台上發光發熱。

SEVENTOEIGHT的7名成員，去年底自台韓合作的選秀節目《SCOOL》脫穎而出，目前搬進宿舍展開同居生活，他們在台灣邀約不斷，勤跑活動累積舞台經驗，今年更將比照師姐團「幻藍小熊」的演藝規劃，有望前進韓國培訓，完成在當地出道的下一步計劃。

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陳麒文。（記者潘少棠攝）

陳麒文 最帥隊長 C位再出道

陳麒文曾是男團ALL IN 5的人氣成員，自參賽以來就是節目《SCOOL》的資優生，表現備受矚目，本來曾要退出演藝圈的他重返舞台，感謝粉絲一路支持，讓他沒有放棄。

在休息半年的期間，陳麒文坦言：「起初真的想要放棄演藝之路，認真思考未來能做些什麼。」反倒是親友及過去的工作夥伴，都鼓勵他別放棄。

陳麒文感謝天空娛樂給他另一個機會，最終他不負眾望，以冠軍C位之姿再次出道，更被成員推選為隊長，扛起重任率領SEVENTOEIGHT前行。他解釋SEVENTOEIGHT的團名，其中7（Seven）是成員人數也是幸運數字，8（eight）倒過來看則代表著無限，象徵與粉絲之間的無限未來。

彭义翔。（記者潘少棠攝）

彭义翔 舞技精湛 從大馬來追夢

來自馬來西亞的彭义翔順利成團出道，舞者出身的他，曾經到韓國、越南以及新加坡參加國際性的舞蹈賽事，當初看到台灣與韓國推出的《SCOOL》，毅然決然報名參賽，也獲得親友的大力支持。

彭义翔從馬來西亞飛到韓國受訓、參賽，現在成了SEVENTOEIGHT的成員，又得搬來台灣發展，與家人分隔兩地。

至於出道後的感想，彭义翔坦言仍在適應中，畢竟以前沒有體驗過如此繁忙的生活，他笑稱很難忍受的包括了天氣，畢竟馬來西亞沒有冬天。

彭义翔笑說搬來台灣的宿舍之後，團員都對他特別照顧，「我剛到了台灣，美祥就送我很多的外套，真的非常感謝。」

美祥。（記者潘少棠攝）

美祥 舞台綻魅力 星途卻曲折

舞台魅力驚人的美祥，星途卻是多舛，受訪分享：「比起其他成員幸運接觸到了這一行，我真的是熬滿久的，很謝謝天空娛樂給了我們那麼好的機會。」讓他終於順利出道。

美祥在17歲就有星夢，出道前他待過6間經紀公司，也擔任過其他藝人的舞者，直到23歲時，終於在SEVENTOEIGHT順利成團出道，坦言過程「真是滿曲折」。回首一路走來的過程，美祥最想感謝的就是家人，這些年他半工半讀賺錢追尋星夢，時常覺得「沒臉回家」。

美祥透露，去年在高雄巨蛋的總決賽是家人第一次到場支持，「我覺得有種終於被注意到的感覺，幸好也順利出道了。」沒有給家人漏氣。

朴鎮祐。（記者潘少棠攝）

朴鎮祐 外型帥萌 韓籍人氣小鮮肉

SEVENTOEIGHT唯一韓籍成員的朴鎮祐，正在努力學習中文，他受訪透露，期待未來能與團員一起登上韓國舞台，完成在韓國出道的夢想。

外型帥萌的，有著多年的練習生的背景，舞台經驗較其他成員來得豐富，對於正式在台灣出道，感恩說：「我會繼續努力，謝謝公司跟隊內的所有成員。」

朴鎮祐的中文仍在學習中，靠著肢體語言與其他成員的相處非常融洽，隊內擅長英文的D’om時常擔任翻譯工作，協助朴鎮祐與大夥溝通。朴鎮祐打趣形容，隊長陳麒文就像媽媽，私下對團員都非常照顧，陳麒文更笑稱，「有時候鎮祐聽不懂我們在打鬧些什麼，可是都會立刻做出反應，非常配合大家。」

陳柏佑。（記者潘少棠攝）

陳柏佑 門面擔當 反擊酸民質疑

身為SEVENTOEIGHT門面擔當的陳柏佑，因為帥氣外表自參賽以來頗受矚目，成團後卻被酸民質疑，連家人都被攻擊。

陳柏佑坦言，前陣子曾在深夜暗自啜泣，「我比較在意的點，是連家人都會被討論，不希望影響到最愛的親人。」華岡藝校畢業的陳柏佑，起初對演戲很有興趣，現在以男團成員正式出道，面對網友不看好的批評，並沒有感到氣餒。

陳柏佑選擇正面迎擊，「面對網友可能會有的質疑眼光，我會繼續去努力，希望可以做到最好。」

陳柏佑受訪招認，私下偶爾會忍不住去看網友的留言，隊長陳麒文則反過來鼓勵他，認為現階段被很多人討論是件好事，若有建設性的留言，也可以去改進。

D’om帝翁。（記者潘少棠攝）

D’om帝翁 舞蹈擔當 混血萌帥忙內

年僅15歲的D’om是SEVENTOEIGHT的忙內，擁有混血血統的他外型萌帥，舞蹈實力更驚人，對於成團展開全新旅程，D’om期待說：「我是家裡的獨子，沒有哥哥姊姊，非常期待可以加入男團，展開新生活。」

D’om的父母親都是舞蹈老師，他在4歲就開始學舞，是團內的舞蹈擔當，當初在比賽時就讓導師婁峻碩非常驚豔，最終以第二名成功出道，讓家人與有榮焉。

個性活潑好動的D’om透露，很感謝家人的栽培，透露兒時練舞很不認真，直到被偶像BIGBANG激勵，看到GD X TAEYANG 合作的《GOOD BOY》覺得帥爆，之後才開始認真上課，更讓他對表演產生了濃厚的興趣。

王學駿。（記者潘少棠攝）

王學駿 BTS啟發 跨欄金牌成黑馬

「跨欄王子」王學駿從體育界跨足歌壇，是節目選秀節目的黑馬，他曾奪下全中運金牌，目前是師大體育系的學生，受訪談到「比起在田徑賽場，現在更享受到舞台上的樣子。」

王學駿高中時藉IG帥照，曾被許多經紀公司發掘，他說：「因為我還是運動員，之前都沒有太多想法，也沒有接觸過演藝圈，直到我看到了BTS前輩的舞台，才有了想要當idol的念頭。」

王學駿在《SCOOL》過關斬將出道，坦言「我的起步比較晚，舞蹈的部分我會繼續努力，彌補我跟其他成員之間的距離。」他笑稱，以SEVENTOEIGHT出道後感覺更忙了，每天光是練習的時間就超乎想像，慶幸有其他成員的陪伴，讓他更有動力前進。

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