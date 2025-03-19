（影音）女教練「爆乳壓臉」影片瘋傳 網友嗨喊：想報名

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本健身女教練MAi在社群平台「X（前推特）」分享一系列與男學員「互動式訓練」的影片，片中不僅可見她身穿爆乳裝，以及緊身運動褲，與男學員的訓練動作更是讓人血脈賁張，不少網友看後直呼：「想報名上課！」

日本女教練MAi與男學員互動式教學掀熱議。（翻攝自X）

日本女教練MAi經常於社群分享健身的火辣照片，吸引大批老司機關注，在X擁有超過5萬粉絲。值得注意的是，她近日PO出一系列與男學員「互動式訓練」的影片，可見男學員在進行握推訓練時，她會用胸部靠在男學員的頭部，雙手扶著他的手協助訓練；她直接跨在男學員身上，讓對方以臉撞胸部。此外，還有男學員在舉重訓練時，訓練器材直接磨蹭到女教練的胸部，畫面十分震撼。

影片曝光後，立刻掀起討論，不少網友看了十分心動，紛紛湧入留言區直呼，「我想鍛鍊身體」、「我對健身房不感興趣，但我會去這個」、「想報名了！」不過，該系列影片也引起爭議，有網友表示，「如果是成人內容，請設定成人內容，不要阻礙那些想認真健身的人」。

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