Andy挨告2罪狀傻眼了 陳沂吐過來人經驗：告不成！

Andy收警局通知單。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「眾量級」Andy與家寧母女撕破臉持續延燒，稍早Andy在IG限時動態發文曬出一張警局通知書，可見他被依「個人資料保護法」、「妨礙名譽」控訴。對此，網紅陳沂也在臉書分享過來人經驗，直呼「告不成！」

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Andy在IG透露自己收到新北市警局林口分局的通知書，提告案由則是違反個人資料保護法及妨害名譽，讓他傻眼直呼，「帳冊還沒來，這張通知單先來了 」。對此，陳沂在臉書發文分享看法，先是驚訝表示「家寧媽媽竟然對Andy老師提告個資法和妨害名譽！？」

陳沂臉書發文全文。（翻攝自臉書）

接著陳沂吐露過來人經驗，「身為讓雞排妹因為『個資法』被判刑的受害人，和多次被她告『妨害名譽』最後都不起訴的專家，我直接說：告不成！」文末除了呼籲對方不要濫訴，更嘲諷「妳的律師難道也是Andy老師自己人喔？想看家寧一家更丟臉吧」。

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