（第75屆柏林影展）蒂妲史雲頓領終身成就獎 暗批川普

蒂妲史雲頓獲頒代表終身成就獎的榮譽金熊獎，得獎感言聚焦在國際局勢。（路透）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第75屆柏林影展在當地時間週四開幕，蒂妲史雲頓獲頒代表終身成就獎的「榮譽金熊獎」，感謝柏林為她打開生命中名為信念的「魔法寶盒」，「電影生生不息，電影的承諾永無止境，如黑暗中的光芒永不熄滅。」

這是64歲的蒂妲繼威尼斯之後，再度獲得歐洲三大影展的終身成就獎，回想起第一次到柏林影展時才25歲，「當時我正在尋找我的人生，尋找這個世界和人類生活的跡象，我想知道如何找到立足之地，找尋驚奇、團結以及連結，現在我可以說，我在這裡一瞬間找到了一切。」

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蒂妲得獎感言不忘提及國際局勢，稱「偉大獨立的電影國度」是具有天生包容性且不受侵占、殖民、接管、所有權或者蔚藍海岸開發的影響。蒂妲雖未指名道姓，不過外媒推測指的正是川普提議接管加薩，打造成中東蔚藍海岸一事。

柏林影展評審團羅德里戈莫雷諾（左起）、艾米尼科爾森、范冰冰、陶德海恩斯、瑪麗亞施拉德、納比爾艾尤許、莎賓戴祖拿一起登上紅毯。（法新社）

今年評審團主席為美國導演陶德海恩斯，中國女星范冰冰同為評審之一，她分享與柏林的緣分追溯到2007年的《蘋果》，兩年前她又帶著電影《綠夜》來到柏林，此次是她首次擔任評審，很期待看到好電影，認為這是個很好的學習機會。

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